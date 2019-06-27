|
В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
|
27 июня 2019, 05:39
|
Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
|
27 июня 2019, 05:28
|
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
|
27 июня 2019, 04:41
|
В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской
|
27 июня 2019, 04:15
|
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров
В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный …
|
26 июня 2019, 02:07
|
Рыбак из Сызрани поймал гигантского судака на 10 килограммов
Судака невероятных размеров удалось поймать жителю Сызрани. Фото с добычей мужчина выложил в паблике «Рыбалка в Сызрани» соцсети «ВКонтакте». Пост собрал пару десятков комментариев. Часть читателей поздравляли сызранца с завидным уловом: «Редкая удача». Другие интересовались, на что и где …
|
16 июня 2019, 02:28
|
В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома
|
14 июня 2019, 04:46
|
Самарец выудил из Волги огромного жереха
|
5 июня 2019, 03:21
|
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
|
24 мая 2019, 03:05
|
Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле
|
8 мая 2019, 12:57
|
В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года
|
29 апреля 2019, 01:38
|
Начался вывоз мусора с несанкционированной свалки в Рождествено
22 апреля по поручению главы региона Дмитрия Азарова начались работы по ликвидации несанкционированной свалки в селе Рождествено. Они проводятся силами регоператора «Экостройресурс». Для вывоза накоплений привлечены мусоровозы большой вместимести и водный транспорт.
«ТКО из села и близлежащих поселений вывозятся на паромной …
|
23 апреля 2019, 11:41
|
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено
|
7 марта 2019, 11:13
|
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
|
6 марта 2019, 11:50
Мы Вам перезвоним!