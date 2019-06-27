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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, 
27 июня 2019, 05:39
Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их 
27 июня 2019, 05:28
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В столице 63-го региона ввели в эксплуатацию дом обманутых дольщиков с надземной автостоянкой в жилом комплексе «На Владимирской», который расположен на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской в Железнодорожном районе. Ранее многоэтажку возводило с 2002 ООО «Кросс». Но позже 
27 июня 2019, 04:15
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный 
26 июня 2019, 02:07
Рыбак из Сызрани поймал гигантского судака на 10 килограммов

Рыбак из Сызрани поймал гигантского судака на 10 килограммов

Судака невероятных размеров удалось поймать жителю Сызрани. Фото с добычей мужчина выложил в паблике «Рыбалка в Сызрани» соцсети «ВКонтакте». Пост собрал пару десятков комментариев. Часть читателей поздравляли сызранца с завидным уловом: «Редкая удача». Другие интересовались, на что и где 
16 июня 2019, 02:28
В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома

В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома

В Самарской области рыбак подстрелил знатную добычу - 70-килограммового сома. Мужчина уточнил, что не нарушал закон и зашел в воду ровно в полночь с 10 на 11 июня - когда окончился нерестовый запрет. В какой-то момент подводный охотник услышал, как 
14 июня 2019, 04:46
Самарец выудил из Волги огромного жереха

Самарец выудил из Волги огромного жереха

Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.

«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.

По его словам, клевать начало 

5 июня 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле

Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле

История с изменением цен на паромную переправу до села Рождествено начинает приобретать скандальный оборот. Как уже сообщала ТЕРРА, 30 апреля, перед первыми майскими каникулами, тарифы на паром решили резко увеличить. Так, перевозка велосипеда подорожала на 25% - со 120 до 

8 мая 2019, 12:57
В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Сызранском районе области, около села Усинское полицейские задержали двух браконьеров. Правоохранители выехали в рейд на берег Тишерека, где и нашли двух нарушителей 41 и 45 лет. Мужчины использовали запрещенное орудие лова - «косынку» и наловили окуней, уклейку, плотву и 
29 апреля 2019, 01:38
Начался вывоз мусора с несанкционированной свалки в Рождествено

Начался вывоз мусора с несанкционированной свалки в Рождествено

22 апреля по поручению главы региона Дмитрия Азарова начались работы по ликвидации несанкционированной свалки в селе Рождествено. Они проводятся силами регоператора «Экостройресурс». Для вывоза накоплений привлечены мусоровозы большой вместимести и водный транспорт.

«ТКО из села и близлежащих поселений вывозятся на паромной 

23 апреля 2019, 11:41
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
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