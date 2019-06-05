Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.
«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.
По его словам, клевать начало сразу. Так, ему попались щуки, судаки, берши, окунь. А еще на приманке у Алексея оказались два огромных жереха весом 3 и 3,5 килограмма. Еще две рыбины сорвались. Ловля шла на джиг-спиннинг.
После того как Алексей сделал памятное фото с уловом, всех рыб он отпустил обратно в реку.
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