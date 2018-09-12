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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.

На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По 

12 сентября 2018, 11:50
В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

С 10:00 среды, 12 сентября, до 18:00 пятницы, 14 сентября, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по улице Ерошевского от пересечения с улицей Маломосковской до улицы Подшипниковой. Участок составляет 15 метров. 

Также с 18:00 14 сентября до 05:00 
12 сентября 2018, 11:43
В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат -  ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к  иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить 
12 сентября 2018, 11:16
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять в начале следующей недели.

Напомним, что появление на территории 

11 сентября 2018, 05:18
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского района посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
Любовь Картамышеву приговорили к штрафу и освободили от его уплаты

Любовь Картамышеву приговорили к штрафу и освободили от его уплаты

7 сентября в Кировском районном суде Самары был озвучен приговор для бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Служители Фемиды решили переквалифицировать статью с «Вымогательства и получения взятки» на «Превышение должностных полномочий». Картамышеву приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей, но 

7 сентября 2018, 09:52
Оглашение приговора бывшему директору самарской гимназии №1 перенесли

Оглашение приговора бывшему директору самарской гимназии №1 перенесли

В Самаре перенесли оглашение приговора для экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Оно должно было состояться в Кировском районном суде 5 сентября. Теперь приговор должны озвучить в пятницу, 7 сентября. Причины принятого решения не разглашаются.

Напомним, Любовь Картамышева была задержана в августе 

5 сентября 2018, 03:52
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге

Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге

Водитель из Ульяновской области насмерть забил велосипедиста-инвалида. Конфликт случиался примерно в тридцати километрах от Сызрани, передает прокуратура по Ульяновской области.
 
По информации надзорного ведомства, мужчину с множественными телесными повреждениями обнаружили возле дороги, ведущей в село Дмитриевка, вечером 21 
4 августа 2018, 03:04
Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

До 21 сентября, то есть на месяц и 28 дней по решению Самарского районного суда областной столицы был отправлен под арест подозреваемый в убийстве семилетней девочки. 23-летний Николай Захаров свою вину признает.
 
Напомним, что в субботу вечером, 20 июля, в Самаре 
26 июля 2018, 04:10
Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Стали известны подробности расследования резонансного убийства семилетней девочки в Самаре. Сейчас подозреваемый уже задержан. Им оказался 23-летний парень, проживавший по соседству с погибшей. Он признался, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал ее тело на стадионе.

Напомним, что 
25 июля 2018, 12:16
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