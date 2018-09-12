В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.
По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться тем, что убил человека, когда пытался защититься от его нападения.
Однако суд посчитал вину самарца полностью доказанной. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Самарской области.
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