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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл
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5 октября 2018, 11:44
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Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика
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5 октября 2018, 11:21
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
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4 октября 2018, 08:38
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В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры
Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проводили проверку из-за случая, когда школьница получила травму. По материалам дела, 20 сентября 12-летняя девочка была госпитализирована из школы № 72 на улице Автостроителей.
Во время урока физкультуры она поссорилась с двумя своими ровесниками. …
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4 октября 2018, 02:06
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В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы
Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.
"Уходите …
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4 октября 2018, 09:04
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В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
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3 октября 2018, 04:32
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В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей
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2 октября 2018, 02:20
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В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной
Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью …
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6 сентября 2018, 02:16
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В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню
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5 сентября 2018, 11:01
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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33