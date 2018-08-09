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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
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9 августа 2018, 11:12
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55
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На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
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9 августа 2018, 10:27
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На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары
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16 июля 2018, 10:45
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3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска
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11 июля 2018, 10:40
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Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам
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3 июля 2018, 01:02
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Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области
Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.
Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта …
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29 июня 2018, 11:32