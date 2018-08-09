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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
«Сегодня задержаны новые «оборотни»: старший оперуполномоченный УЭБиПК Тольятти Решетов (700 тысяч рублей) и 
9 августа 2018, 11:12
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

В Самарской области полицейские ведут проверку ДТП на трассе Москва - Челябинск. Авария произошла рано утром 7 августа. На 1030 километре трассы Москва - Челябинск 35-летний автомобилист на ВАЗ-21130 ехал в направлении Челябинска со стороны российской столицы. 

По предварительным 
9 августа 2018, 10:27
На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

Жительница Самары попала в тюрьму за нежелание помогать своим детям. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 

16 июля 2018, 10:45
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

Прокуратура Чапаевска обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку с алиментщиков. Напомним, что по статье 15 Семейного кодекса России если у человека возникают долги по уплате алиментов, то он должен перечислить получателю — своему ребенку неустойку в размере одной второй процента 
11 июля 2018, 10:40
Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Жителя Красноглинского района Самары приговорили к обязательным работам из-за нежелания платить деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. В качестве алиментов он должен был отдавать четверть всех заработков, но c исполнением решения суда не спешил. В итоге накопился долг на 150 тысяч 

3 июля 2018, 01:02
Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.

Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта 

29 июня 2018, 11:32
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