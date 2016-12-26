23 декабря около 6 часов утра в Самаре возле одного из продуктовых магазинов по улице Гвардейской Кировского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.
Как передает портал Волга-Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах города, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Вероятнее всего, мужчина просто замерз насмерть. Причем, по предварительным данным, смерть наступила примерно за 24 часа до того, как его нашли.
По факту произошедшего ведется проверка, тело погибшего направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.
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