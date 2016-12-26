Российские ученые заявляют, что, согласно их прогнозам, зима 2016-2017 годов окажется более суровой по сравнению с предыдущей. Кроме того, они говорят о старте холодного климатического цикла в шесть десятков лет. Отмечается, что наиболее сильные морозы будут на Урале и на