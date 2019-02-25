За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки …