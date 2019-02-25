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В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро
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25 февраля 2019, 03:48
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В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
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25 февраля 2019, 02:43
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Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани
Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. …
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25 февраля 2019, 02:34
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы
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22 февраля 2019, 10:13
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами
В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта …
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20 февраля 2019, 04:53
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Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
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19 февраля 2019, 09:41
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Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре
Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.
«Как я …
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18 февраля 2019, 05:49
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«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии
Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы.
В антимонопольную службу обратился клиент оператора так называемой «большой тройки», недовольный тем, что после запроса баланса получил рекламное USSD-сообщение с текстом: «Хит …
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18 февраля 2019, 04:46
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Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
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18 февраля 2019, 08:50
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию …
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11 февраля 2019, 01:56
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Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения
В региональное Управление Федеральной антимонопольной службы поступили результаты проверки прокуратуры Ленинского района областного центра по поводу установки в парке им. Гагарина колеса обозрения высотой 55 метров и стоимостью 72,5 млн рублей.
Выяснилось, что руководитель муниципального бюджетного учреждения заключил с …
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8 февраля 2019, 03:05
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За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары
В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки …
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14 марта 2018, 04:46
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За экстремистские высказывания в соцсети житель Тольятти получил полгода условно
В Автограде вынесен приговор 26-летнему тольяттинцу Илье Федотову.
В октябре 2012 года молодой человек пришел в компьютерный клуб и разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текст с оскорблениями по национальному признаку, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Суд признал Федотова …
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20 августа 2014, 09:47
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19-летний житель Самарской области осужден за экстремистские высказывания в соцсети
Сотрудники ФСБ установили личность пользователя, который под псевдонимом Миша Мороз размещал в социальной сети «ВКонтакте» изображения и высказывания экстремистской направленности. 19-летний житель Новокуйбышевска Михаил Дзюба признан виновным в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства в отношении представителей народов Северного Кавказа, …
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24 июля 2014, 10:14
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