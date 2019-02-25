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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

Список функций приложения «Прибывалка-63» пополнился - теперь в нем можно отслеживать график движения поездов метрополитена. Считается, что метро — самый быстрый и стабильный вид городского транспорта, ведь интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут, а график выполняется на 
25 февраля 2019, 03:48
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. 
25 февраля 2019, 02:34
В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. 
22 февраля 2019, 12:20
В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали подозреваемого в «минировании» одной из местных больниц. Сообщение о возможном взрывном устройстве поступило в дежурную часть отдела полиции № 23 УМВД России по Автограду. Прибывшие по вызову полицейские проверили помещение и ничего опасного не нашли. Вскоре силовики 
22 февраля 2019, 10:13
Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

В России увеличивается число киберпреступлений в банковском секторе. Только за прошлый год хакеры вывели со счетов россиян более 1 млрд 300 млн рублей. Это на 44 % больше, чем годом ранее. Под угрозой - банковские карты и счета корпоративных клиентов. 
21 февраля 2019, 11:08
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта 
20 февраля 2019, 04:53
Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

В суд Промышленного района Самары передано уголовное дело о взрыве газового баллона на улице Димитрова. Напомним, что год назад, 5 февраля 2018 года, в доме № 110 по улице Георгия Димитрова произошел хлопок бытового газа, ожоги третьей степени получили двое 
19 февраля 2019, 09:41
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии

«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии

Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы.

В антимонопольную службу обратился клиент оператора так называемой «большой тройки», недовольный тем, что после запроса баланса получил рекламное USSD-сообщение с текстом: «Хит 

18 февраля 2019, 04:46
Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Жители дома № 21 по улице Победы в Сызрани столкнулись с серьезной проблемой - они беспокоятся из-за огромной сосульки, которая висит на проводах на середине двора. Глыба образовалась на проводе, который протянут от жилого дома до здания УФМС. Интересно, что 
18 февраля 2019, 08:50
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию 
11 февраля 2019, 01:56
Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения

Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения

В региональное Управление Федеральной антимонопольной службы поступили результаты проверки прокуратуры Ленинского района областного центра по поводу установки в парке им. Гагарина колеса обозрения высотой 55 метров и стоимостью 72,5 млн рублей.

Выяснилось, что руководитель муниципального бюджетного учреждения заключил с 
8 февраля 2019, 03:05
За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки 

14 марта 2018, 04:46
За экстремистские высказывания в соцсети житель Тольятти получил полгода условно

За экстремистские высказывания в соцсети житель Тольятти получил полгода условно

В Автограде вынесен приговор 26-летнему тольяттинцу Илье Федотову.  

В октябре 2012 года молодой человек пришел в компьютерный клуб и разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текст с оскорблениями по национальному признаку, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Суд признал Федотова 

20 августа 2014, 09:47
19-летний житель Самарской области осужден за экстремистские высказывания в соцсети

19-летний житель Самарской области осужден за экстремистские высказывания в соцсети

Сотрудники ФСБ установили личность пользователя, который под псевдонимом Миша Мороз размещал в социальной сети «ВКонтакте» изображения и высказывания экстремистской направленности. 19-летний житель Новокуйбышевска Михаил Дзюба признан виновным в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства в отношении представителей народов Северного Кавказа, 

24 июля 2014, 10:14
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