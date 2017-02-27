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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину

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По версии полицейских, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина 
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Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
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Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
Неизвестный мужчина под угрозой убийства совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней на территории Кировского района Самары. На своем сайте силовики разместили фото подозреваемого. Приметы 

13 февраля 2017, 05:24
Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница 

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В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В селе Чубовка Самарской области задержаны два 19-летних парня, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал несколько дней назад. С заявлением в полицию о его поиске обратились родственники, сообщает областной следственный комитет.
 
Как установили следователи, в ночь с 13 

29 января 2017, 04:27
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли сегодня, 22 января, утром на рынке «Шапито».

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елены Шкаевой, тело девушки находилось между контейнеров. 

22 января 2017, 03:28
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