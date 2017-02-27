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В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину
В Самаре сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 37-летнюю местную жительницу, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина …
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26 февраля 2017, 05:49
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В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей
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16 февраля 2017, 12:04
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Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»
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14 февраля 2017, 11:14
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Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
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13 февраля 2017, 05:24
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Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни
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10 февраля 2017, 08:33
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В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника
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29 января 2017, 04:27
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В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина
Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.
По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По …
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23 января 2017, 10:47
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На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки
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22 января 2017, 03:28