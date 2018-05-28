Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию мероприятий, способных выявлять ниши, которые сегодня еще не заняты местными товаропроизводителями. Речь в первую очередь о предприятиях автомобильного кластера и аэрокосмической промышленности. В рамках соглашения с Российской венчурной компанией предусматривается привлечение в регион потенциальных инвесторов. РВК, в частности, станет соорганизатором форума бизнес-ангелов, который пройдет в Самаре в начале сентября.
Обсудили проекты, связанные с развитием сельского хозяйства. Крайне важной была встреча с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Заключен договор с АО «КамАЗ» о развитии целого ряда предприятий, расположенных на территории региона, связанных с производством автокомпонентов.
«Это даст новые импульсы внедрения инноваций, привлечение инвестиций, способствующих повышению уровня благосостояния жителей региона и созданию новых условий качества жизни», - отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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