В начале 2018 года коммерческие предприятия Самарской области столкнулись с невиданным ранее экономическим давлением, которое, по оценке самих бизнесменов, может сделать их банкротами. По данным минэкономразвития, речь идет о цифре свыше 5000 тысяч субъектов бизнеса, причем как малого, так и …