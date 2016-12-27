Сегодня об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Самарской области. Речь идет о старообрядческом распятии и 16 старинных иконах: «Св. Евангилист Иоаннь», «Воскресение Христово», «Пресвятая Богородица Казанская», «Смоленская пресвятая Богородица», «Святой Николай Угодник» (2 шт), «Спас Вседержитель» (4 шт), «Божья Матерь», «Минея октябрьская», «Житие Христово», четырехчастная икона, состоящая из «Божьей Матери Неополимой купины», «Святого Ильи с предстоящими», «Божьей Матери Феодоровской» и «Святого архангела Михаила», а также складень трехстворчатый старообрядческий «Житие Христово».
Они были конфискованы службой судебных приставов Железнодорожного района Самары у вора, осужденного за разбой на 8 лет лишения свободы. Экспертиза подтвердила, что все изъятые у грабителя предметы - подлинники. Время их изготовления - конец 19-го - начало 20-го века. 5 икон не представляют исторической ценности, а 11 икон и крест - имеют.
Торжественная церемония передачи представителям управления Министерства культуры РФ в ПФО прошла в Самарской духовной семинарии. Они в свою очередь передали их в дар Самарской епархии.
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