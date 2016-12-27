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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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5 декабря 2016, 11:42
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За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

Житель Самары, не заплативший налогов почти на полтора миллиона рублей, лишился дорогой иномарки. Машину арестовали судебные приставы.

Самарец задолжал налоговой 1 миллион 400 тысяч рублей. В связи с этим фискалы обратились в службу судебных приставов. Они выяснили, что у должника есть 

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Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Эта сумма - почти десятая часть годового дохода города, который сейчас составляет около 14 миллиардов рублей. Теперь взаимоотношения между городскими властями и региональным управлением федеральной службы судебных приставов выходят на новый уровень.
В этот понедельник подписи под соглашением о сотрудничестве 

10 октября 2016, 03:53
В Самарской области судебные приставы запустили «Мобильный розыск»

В Самарской области судебные приставы запустили «Мобильный розыск»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области провело акцию «Мобильный розыск». На этот раз сотрудники ведомства посетили Сызрань. Новое приложение позволяет в режиме онлайн получить информацию о наличии исполнительных производств и задолженности неплательщика по регистрационному номеру автомобиля. При помощи 

4 октября 2016, 03:13
В Самаре пройдет общегородской праздник Яблочный Спас

В Самаре пройдет общегородской праздник Яблочный Спас

19 августа в областной столице отпразднуют Яблочный Спас. Он будет проводиться уже во второй раз по инициативе Союза садоводов России при поддержке областной епархии и администрации Самары. К празднику для жителей каждого из районов города испекут большие яблочные пироги. Кроме 
14 августа 2015, 04:23
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Самарские священники будут проводить семинары для курсантов института ФСИН

В честь Пасхи, которую накануне отмечали православные христиане, церковь заключила соглашение о сотрудничестве с Самарским юридическим институтом ФСИН России.

В рамках соглашения на базе Самарского юридического института ФСИН представители епархий и учебного заведения будут проводить совместные обучающие семинары. По вопросам православной 

7 мая 2013, 08:47

"Самара без сирот" ищет спонсоров

"Самара без сирот" - интернет-ресурс с таким названием уже заработал в тестовом режиме. Его главное отличие от официальных страниц с подобным содержимым - видеоанкеты детей, которые ждут приемных родителей. Ведь традиционная фотография и сухая информация в анкете не могут дать 

4 апреля 2013, 12:03
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