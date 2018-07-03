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Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре
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3 июля 2018, 01:22
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Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города
В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, …
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3 июля 2018, 12:50
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Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре
В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, …
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3 июля 2018, 10:27
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Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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3 июля 2018, 10:15
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Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018
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3 июля 2018, 09:49
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2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару
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2 июля 2018, 02:22
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Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию
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2 июля 2018, 02:04
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Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре
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2 июля 2018, 09:16
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Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре
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29 июня 2018, 09:42
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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре
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28 июня 2018, 09:33