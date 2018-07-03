29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на …