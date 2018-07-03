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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

2 июля на стадионе «Самара Арена» прошел матч 1\8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Бразилии. Победу в нем одержала южноамериканская команда со счетом 2:0. За игрой наблюдали почти 42 тысячи человек.

В качестве зрителя на самарском стадионе 

3 июля 2018, 01:22
Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, 

3 июля 2018, 12:50
Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, 

3 июля 2018, 10:27
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла сборную Мексики со счетом 2:0. Вопреки «предсказанию» самарского оракула Козы-Забияки, которая пророчила победу мексиканской команды. За этой игрой с трибун «Самара Арены» наблюдали почти 42 тыс. 
3 июля 2018, 09:49
2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

В Самаре на поездах прибыли толпы новых болельщиков ЧМ-2018. 2 июля на стадионе «Самара Арена» состоится игра 1/8 финала: Бразилия – Мексика. Более 2500 туристов приехали на вокзал Самары на шести бесплатных поездах из Москвы, Нижнего Новгорода и  Казани. Матч 
2 июля 2018, 02:22
Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

В Самару на матч ЧМ-2018 по футболу Бразилия – Мексика приехал «картонный» фанат. Свою копию отправил известный мексиканский болельщик Хавьер, так как 
2 июля 2018, 02:04
Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

2 июля на площади Куйбышева пройдут трансляции двух матчей.
2 июля 2018, 09:16
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

В Самаре хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, будет британский диджей Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Концерт состоится на площади Куйбышева. Напомним, он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. 28 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные 

28 июня 2018, 09:33
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