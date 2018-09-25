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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга 
25 сентября 2018, 03:32
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы 
25 сентября 2018, 01:44
Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцы снова пожаловались в Твиттере на трамвайный маршрут S5, который перевозит зрителей на стадион «Самара Арена» в дни футбольных матчей. Болельщики недовольны тем, что на нем не действуют льготы, в том числе в трамвае не работают транспортные карты, а платить 
25 сентября 2018, 12:42
Цены на вторичное жилье падают

Цены на вторичное жилье падают

В Самаре стали продавать меньше квартир. Число выставленных на продажу единиц жилья упало сразу на треть - с 7700 до 5300 штук. По сравнению с июлем средняя удельная цена квадратного метра на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5% - 

24 сентября 2018, 03:10
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

АИ-95 - самый популярный бензин в России. Его покупает на АЗС почти каждый второй российский водитель, выяснили эксперты "Автостат". Вторым по популярности оказался АИ-92, его заливают в бензобаки 30 процентов автомобилистов. В тройку лидеров попало дизельное топливо - его выбирает 
18 сентября 2018, 10:25
Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил о скором скачке цен на отдых за границей. Он тоже вызван падением курса рубля. Сейчас, по словам федерального чиновника, туроператоры искусственно сдерживают расценки и порой из-за этого даже работают себе в убыток, лишь бы не 
11 сентября 2018, 10:49
«Победа» поднимет цены на провоз багажа

«Победа» поднимет цены на провоз багажа

С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.

Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени 
3 сентября 2018, 03:27
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