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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга …
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25 сентября 2018, 03:32
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В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду
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25 сентября 2018, 02:53
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В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов
В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы …
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25 сентября 2018, 01:44
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Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы
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25 сентября 2018, 12:42
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Цены на вторичное жилье падают
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24 сентября 2018, 03:10
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Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России
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18 сентября 2018, 10:25
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Отдых за рубежом для россиян станет дороже
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11 сентября 2018, 10:49
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«Победа» поднимет цены на провоз багажа
С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.
Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени …
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3 сентября 2018, 03:27