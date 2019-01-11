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Материалы по теме:

Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.

На выставке 

10 января 2019, 05:50
В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке пополнение: стало известно, что 10 сентября у крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши появилось потомство - 12 детенышей. Как рассказали представители зоосада, малыши чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясом. Это уже третий приплод крокодиловых кайманов в зоопарке 
24 октября 2018, 01:36
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

Страшный случай произошел на днях в японском городе Кагосима. Там белый тигр напал на сотрудника местного зоопарка. Мужчину, истекающего кровью, обнаружили в понедельник. Его сразу же отвезли в больницу, но спасти пострадавшего врачи не смогли.

Сразу после инцидента тигру 
9 октября 2018, 01:52
В Самарском театре оперы и балета представят новое «Лебединое озеро»

В Самарском театре оперы и балета представят новое «Лебединое озеро»

15 и 16 сентября в 18:30 в Самарском театре оперы и балета покажут новое «Лебединое озеро». Это новая хореографическая редакция легендарного балета на музыку Петра Чайковского. Напомним, что первая версия балета, поставленная в московском Большом театре в 1877 году Вацлавом 
10 сентября 2018, 12:49
Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

В Самаре завершилось голосование по выбору нового места для городского зоопарка. На выбор участникам предложили три варианта: оставить зоосад на прежнем месте, на улице Ново-Садовой,146 или же перенести его в микрорайон Южный город или за больницу имени Середавина. Администрация зоопарка 
1 августа 2018, 01:43
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

В областной столице продолжается голосование за выбор нового места для размещения городского зоопарка. Горожане могут оставить свой голос за один из трех вариантов.

Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на 
24 июля 2018, 12:04
Театры Самарской области получат 25,5 млн рублей

Театры Самарской области получат 25,5 млн рублей

9,5 миллионов рублей разделят между новокуйбышевскими театрами «Грань» и «Время тайн».
24 апреля 2018, 05:06
Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

В Самарском академическом театре драмы почтили память его бывшего генерального директора и художественного руководителя Вячеслава Гвоздкова. Заслуженный деятель искусств России умер 21 января этого года, не дожив до своего дня рождения всего три месяца. 20 апреля ему мог исполниться 71 

23 апреля 2018, 09:00
«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»

«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»

В Самарскую область с церемонии награждения премией «Золотая Маска - 2018» возвращается новокуйбышевский театр-студия «Грань». Лауреатом XXVI российской национальной театральной премии «Золотая 
16 апреля 2018, 03:46
«Наслаждайтесь или не смотрите», - Волочкова сделала вертикальный шпагат на пляже

«Наслаждайтесь или не смотрите», - Волочкова сделала вертикальный шпагат на пляже

Анастасия Волочкова всегда терпеливо относится к критическим комментам, которые подписчики ее страницы "Инстаграма" регулярно пишут под ее снимками. Особенно скандальной балерине достается за ее любовь к микробикини. В последние несколько лет на отдыхе Настя предпочитает загорать в крошечных купальниках, 
10 января 2016, 08:13
Голая Анастасия Волочкова залезла в бочку, есть фото

Голая Анастасия Волочкова залезла в бочку, есть фото

Балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать общественность своими эпатажными выходками. Решила не изменять «традициям» и в прошедшую Новогоднюю ночь. Волочкова выложила кадр, на котором позирует полностью обнаженной в бочке-купели. "Проводила старый год в новой купели!!!", – подписала Волочкова фото в 
1 января 2016, 06:14
Вечер памяти в честь 90-летия Майи Плисецкой состоится в Большом театре

Вечер памяти в честь 90-летия Майи Плисецкой состоится в Большом театре

Два дня – 20 и 21 ноября – поклонники таланта легендарной русской балерины будут иметь возможность прикоснуться к её уникальному творчеству.  В связи с 90-летием Майи Михайловны Плисецкой на сцене Большого театра пройдут концерты в память о знаменитой танцовщице.
К 
20 ноября 2015, 03:30
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