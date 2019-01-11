«Наслаждайтесь или не смотрите», - Волочкова сделала вертикальный шпагат на пляже Инстаграма" регулярно пишут под ее снимками. Особенно скандальной балерине достается за ее любовь к микробикини. В последние несколько лет на отдыхе Настя предпочитает загорать в крошечных купальниках, … Анастасия Волочкова всегда терпеливо относится к критическим комментам, которые подписчики ее страницы "регулярно пишут под ее снимками. Особенно скандальной балерине достается за ее любовь к микробикини. В последние несколько лет на отдыхе Настя предпочитает загорать в крошечных купальниках,