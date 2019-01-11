В птяницу, 11 января, в Самарском академическим театре оперы и балета состоялся показ балета "Эсмеральда", в котором участие приняла... коза. Забияка является питомцем самарского зоопарка и выступает на сцене с 2017 года. На её счету уже четыре выхода на сцену, пишет СамараКульт.
До выступления с животным погуляли перед зданием САТОБ и провели растяжку, чтобы Забияка удобнее чувствовала себя на сцене. В процессе выступления козе помогали несколько сотрудников зоопарка.
|
Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра
Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.
На выставке …
|
10 января 2019, 05:50
|
В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков
|
24 октября 2018, 01:36
|
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
|
9 октября 2018, 01:52
|
В Самарском театре оперы и балета представят новое «Лебединое озеро»
|
10 сентября 2018, 12:49
|
Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк
|
1 августа 2018, 01:43
|
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
|
24 июля 2018, 12:04
|
Театры Самарской области получат 25,5 млн рублей
|
24 апреля 2018, 05:06
|
Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре
|
23 апреля 2018, 09:00
|
«Золотая Маска» досталась автору костюмов театра-студии «Грань»
|
16 апреля 2018, 03:46
|
«Наслаждайтесь или не смотрите», - Волочкова сделала вертикальный шпагат на пляже
Анастасия Волочкова всегда терпеливо относится к критическим комментам, которые подписчики ее страницы "Инстаграма" регулярно пишут под ее снимками. Особенно скандальной балерине достается за ее любовь к микробикини. В последние несколько лет на отдыхе Настя предпочитает загорать в крошечных купальниках, …
|
10 января 2016, 08:13
|
Голая Анастасия Волочкова залезла в бочку, есть фото
Балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать общественность своими эпатажными выходками. Решила не изменять «традициям» и в прошедшую Новогоднюю ночь. Волочкова выложила кадр, на котором позирует полностью обнаженной в бочке-купели. "Проводила старый год в новой купели!!!", – подписала Волочкова фото в …
|
1 января 2016, 06:14
|
Вечер памяти в честь 90-летия Майи Плисецкой состоится в Большом театре
|
20 ноября 2015, 03:30