Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара» Как сообщают российские и зарубежные СМИ, биться за основной кинотрофей станет анимационная короткометражная лента Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Наряду с отечественной лентой в номинации «Лучший мультфильм» будут ещё 10 анимационных картин. Конкуренция была довольно жесткой …