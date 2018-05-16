Коза Забияка, ставшая официальным предсказателем матчей чемпионата мира по футболу 2018 года от Самары, перевоплотится в персонажа мультфильма. Мэрия областного центра определилась с подрядчиком, который займется созданием анимации. Эту работу возьмет на себя компания «Неонлюкс». Подготовить мультяшный образ Забияки она должна в течение месяца после подписания контракта. За это ей заплатят 130 тысяч рублей.
Напомним, Забияка уже примерила на себя роль предсказательницы. Она «предрекла», что новым чемпионом мира по футболу станет сборная Бельгии.
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