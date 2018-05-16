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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона

Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона

В Великобритании водитель предъявил полицейским права  на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге 

19 марта 2018, 12:40
В Российском прокате лидирует «Тайная жизнь домашних животных»

В Российском прокате лидирует «Тайная жизнь домашних животных»

643 миллиона рублей – таков кассовый сбор за минувшие выходные.
22 августа 2016, 05:17
Мультфильм «Зверополис» возглавил российский прокат, собрав 535 млн рублей

Мультфильм «Зверополис» возглавил российский прокат, собрав 535 млн рублей

Лидером российского кинопроката стал анимационный фильм компании Walt Disney «Зверополис» (Zootopia). За первую неделю он собрал более 535 млн рублей. История о городе, населенном различными животными, побила предыдущий рекорд, установленный «Головоломкой» (Inside Out), собравшей около 364,5 млн рублей.

Главные 
9 марта 2016, 02:39
Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара»

Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара»

Как сообщают российские и зарубежные СМИ, биться за основной кинотрофей станет анимационная короткометражная лента Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Наряду с отечественной лентой в номинации «Лучший мультфильм» будут ещё 10 анимационных картин. Конкуренция была довольно жесткой 

20 ноября 2015, 05:31
Мультсериал «Маша и Медведь» закрывается из-за нехватки денег

Мультсериал «Маша и Медведь» закрывается из-за нехватки денег

Любимый миллионами российских детей мультфильм «Маша и Медведь» закрывается. Отечественный производитель анимационных фильмов «Анимаккорд» выложил в свой видеоблог заключительную 52-ю серию.
 
Снимать дальше мультипликаторы в дальнейшем пока не планируют, сообщил федеральным СМИ главный продюсер проекта Дмитрий Ловейко. Он рассказал, что у 
2 сентября 2015, 05:50
Мультфильм «Маша и Медведь» назван классикой мультипликации

Мультфильм «Маша и Медведь» назван классикой мультипликации

Российский мультсериал «Маша и Медведь» попал в перечень «250 телешоу, которым суждено стать классикой». Список составил американский журнал Animation Magazine.
 
«Маша и Медведь» стал единственным участником из России наряду с такими работами зарубежных мультипликаторов, как «Мой маленький пони», «Юная Лига 
27 июля 2015, 12:56
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