Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в заповедную и особо охраняемую зоны Рождественского участкового лесничества.
Ранее все три нижестоящие инстанции - самарские арбитражный и апелляционный суды, а также суд Поволжского округа - отказали парку в удовлетворении его требований. Служители Фемиды аргументировали это тем, что пристань существует с 1939 года, «Самарское речное пассажирское предприятие» получило водный участок в аренду на законных основаниях и свою деятельность на берегу не ведет.
|
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге
|
16 января 2017, 12:29
|
В блогах: на лыжах к берегу Волги
Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на лыжах до правого берега Волги в районе Тольятти. "Волга здесь разная. В самом узком месте - всего 3,5 километра, в самом широком - целых 17. Морозы последних недель сковали реку почти 10-сантиметровым …
|
29 декабря 2016, 08:22
|
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак
|
15 декабря 2016, 10:12
|
Сообщение с правым берегом Волги восстановлено
|
8 декабря 2016, 10:52
|
Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации
Это Рождествено, Торновое, Выползово и Шелехметь. Добраться оттуда до Самары сейчас практически невозможно. Грунтовую дорогу через Жигулевск замело, а водное сообщение с этими населенными пунктами накануне было прекращено из-за тяжелой ледовой обстановики.
Суда на воздушной подушке начнут ходить, только когда река замёрзнет …
|
6 декабря 2016, 05:35
|
В Самаре ищут протез для одноногого орла
Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
|
23 ноября 2016, 02:53
|
Закрыто движение речных судов из Самары в Винновку и Гаврилову Поляну
На Волге завершили работу пассажирские транспортные линии Самара - Винновка и Самара - Гаврилова Поляна, сообщает «Речфлот-63». Кроме того, закрылись остановочные пункты Зольное, Солнечная Поляна и Богатырь. До 14 ноября будет действовать пригородный маршрут до Ширяево. Дольше всего суда традиционно …
|
24 октября 2016, 05:12
|
В нацпарке "Самарская Лука" восстановили Вершинный родник
|
14 октября 2016, 02:20
|
В блогах: железную дорогу «протянули» через Самарскую Луку
Блогер Роман Ерёмкин критикует «манагеров» из самарского подразделения РЖД. "На рекламном стенде, посвященном недавно запущенному аэроэкспрессу Самара - аэропорт Курумоч, они почему-то протянули ж/д ветку через Самарскую Луку, дважды при этом пересекая Волгу. Возможно, на такой креатив чиновники от …
|
5 октября 2016, 06:04
|
Появилось новое расписание речного маршрута Самара – Гаврилова Поляна
Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало новое расписание речного маршрута Самара – Гаврилова Поляна. Теплоходы «Москва», которые принимают пассажиров на пристани «Осипенко», с третьего октября отменяются.
Это связано с ухудшением гидрологической обстановки и образованием мелководных участков, препятствующих безопасному движению судов …
|
26 сентября 2016, 12:24
|
«Восход-7» вместо Сызрани отправится на стапель
30 миллионов рублей готово заплатить Самарское речное пассажирское предприятие за переоборудование теплохода проекта №352. Речь идет о модернизации судна Восход-7 с портом приписки Самара.
|
12 сентября 2016, 04:34
|
В Самаре отменили рейсы судна «Восход» в Сызрань
|
12 сентября 2016, 07:17
|
В блогах: как объехать на велосипеде Самарскую Луку за 3 дня
Блогер Алексей Авдейчев опубликовал подробную инструкцию, как Самарскую Луку объехать на велосипеде за 3 дня. "Вам потребуется всего лишь 1 отгул, велосипед, палатка и стандартный набор необходимых в любом походе вещей. Ах да, обязательно обзаведитесь горелкой и парой газовых …
|
10 августа 2016, 06:03