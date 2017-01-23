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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
В блогах: на лыжах к берегу Волги

В блогах: на лыжах к берегу Волги

Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на лыжах до правого берега Волги в районе Тольятти. "Волга здесь разная. В самом узком месте - всего 3,5 километра, в самом широком - целых 17. Морозы последних недель сковали реку почти 10-сантиметровым 
29 декабря 2016, 08:22
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
Сообщение с правым берегом Волги восстановлено

Сообщение с правым берегом Волги восстановлено

Сообщение с  правым берегом Волги, прерванное 5 декабря из-за сложной ледовой обстановки, восстановлено. С сегодняшнего дня туда начали ходить три судна на воздушных подушках. Это два "Нептуна", вместимость каждого - 21 человек, и один "Сивус" - на 9 пассажиров.  Стоимость 

8 декабря 2016, 10:52
Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации

Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации

Это Рождествено, Торновое, Выползово и Шелехметь. Добраться оттуда до Самары сейчас практически невозможно. Грунтовую дорогу через Жигулевск замело, а водное сообщение с этими населенными пунктами накануне было прекращено из-за тяжелой ледовой обстановики.

Суда на воздушной подушке начнут ходить, только когда река замёрзнет 

6 декабря 2016, 05:35
В Самаре ищут протез для одноногого орла

В Самаре ищут протез для одноногого орла

Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
Как сообщает сайт заповедника, молодая птица пострадала от того, что неудачно выбрала место отдыха - провода высоковольтной линии. Орла ударило током - пришлось ампутировать часть крыла и 

23 ноября 2016, 02:53
Закрыто движение речных судов из Самары в Винновку и Гаврилову Поляну

Закрыто движение речных судов из Самары в Винновку и Гаврилову Поляну

На Волге завершили работу пассажирские транспортные линии Самара - Винновка и Самара - Гаврилова Поляна, сообщает «Речфлот-63». Кроме того, закрылись остановочные пункты Зольное, Солнечная Поляна и Богатырь. До 14 ноября будет действовать пригородный маршрут до Ширяево. Дольше всего суда традиционно 

24 октября 2016, 05:12
В нацпарке

В нацпарке "Самарская Лука" восстановили Вершинный родник

Он известен более 100 лет, но в последние годы находился в крайне запущенном состоянии.
Территорию расчистили, над родником установили навес, оборудовали небольшую дамбу и сток, обустроили тропу и лестницу к источнику. Также рядом появилась срубовая беседка и стоянка для автомобилей. 

14 октября 2016, 02:20
В блогах: железную дорогу «протянули» через Самарскую Луку

В блогах: железную дорогу «протянули» через Самарскую Луку

Блогер Роман Ерёмкин критикует «манагеров» из самарского подразделения РЖД. "На рекламном стенде, посвященном недавно запущенному аэроэкспрессу Самара - аэропорт Курумоч, они почему-то протянули ж/д ветку через Самарскую Луку, дважды при этом пересекая Волгу. Возможно, на такой креатив чиновники от 
5 октября 2016, 06:04
Появилось новое расписание речного маршрута Самара – Гаврилова Поляна

Появилось новое расписание речного маршрута Самара – Гаврилова Поляна

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало новое расписание речного маршрута Самара – Гаврилова Поляна. Теплоходы «Москва», которые принимают пассажиров на пристани «Осипенко», с третьего октября отменяются.

Это связано с ухудшением гидрологической обстановки и образованием мелководных участков, препятствующих безопасному движению судов 
26 сентября 2016, 12:24
«Восход-7» вместо Сызрани отправится на стапель

«Восход-7» вместо Сызрани отправится на стапель

30 миллионов рублей готово заплатить Самарское речное пассажирское предприятие за переоборудование теплохода проекта №352. Речь идет о модернизации судна Восход-7 с портом приписки Самара.
После проведения работ вновь установленные корейские двигатели, которые приобретет подрядчик, должны обеспечивать выход судна на крылья 

12 сентября 2016, 04:34
В Самаре отменили рейсы судна «Восход» в Сызрань

В Самаре отменили рейсы судна «Восход» в Сызрань

Вчера были отменены рейсы скоростного судна «Восход» по маршруту Сызрань – Самара – Сызрань. 11 сентября речной транспорт доставил в Самару 54 пассажиров. Обратно в Сызрань «Восход» уже не поехал. В механизме рулевого управления возникли неполадки. Все последующие рейсы в 
12 сентября 2016, 07:17
В блогах: как объехать на велосипеде Самарскую Луку за 3 дня

В блогах: как объехать на велосипеде Самарскую Луку за 3 дня

Блогер Алексей Авдейчев опубликовал подробную инструкцию, как Самарскую Луку объехать на велосипеде за 3 дня. "Вам потребуется всего лишь 1 отгул, велосипед, палатка и стандартный набор необходимых в любом походе вещей. Ах да, обязательно обзаведитесь горелкой и парой газовых 
10 августа 2016, 06:03
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