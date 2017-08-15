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«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

По данным из неофициальных источников,  люди  в масках в этот раз работали сразу в двух департаментах: правовом и градостроительном. Руководитель последнего Сергей Рубаков сейчас находится под домашним арестом. Напомним, его задержали 2 июня при получении 2,5 миллионов рублей. Силовики взяли 

15 августа 2017, 05:06
«Евразийская корпорация автовокзалов» отсудила у мэрии Самары 2,6 млн рублей

«Евразийская корпорация автовокзалов» отсудила у мэрии Самары 2,6 млн рублей

«Евразийская корпорация автовокзалов», считающаяся аффилированной предпринимателю Фэние Хакимовой, выиграла судебные разбирательства с мэрией Самары. Как говорится в материалах областного арбитражного суда, спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью более 

11 августа 2017, 03:48
Некоторым самарцам купят новое жилье

Некоторым самарцам купят новое жилье

Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 

1 августа 2017, 12:08
Самарские чиновники ищут, у кого занять 3,6 миллиарда рублей

Самарские чиновники ищут, у кого занять 3,6 миллиарда рублей

Самарские власти попытаются занять 3 млрд 600 млн рублей на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению банка, который откроет городу кредитные линии, объявила мэрия. Аукцион представлен 7 лотами. Согласно 

25 июля 2017, 04:25
В Самаре дорожный пылесос столкнулся с четырьмя автомобилями

В Самаре дорожный пылесос столкнулся с четырьмя автомобилями

Сегодня, 25 мая, дорожный пылесос спровоцировал серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств в районе ул. Ленинградской. По словам водителя спецмашины, у нее отказали тормоза. В результате пылесос покатился назад и задел сразу четыре автомобиля. Как сообщают свидетели инцидента в 

25 мая 2017, 03:45
«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

В Самаре шесть станций городского метро будут убирать за 13 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Клиниговую компанию ищет МУП «Самарский метрополитен». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит ежесуточно делать уборку пассажирских и санитарных зон на станциях «Российская», «Московская», «Советская», 

24 мая 2017, 04:39
Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе 

17 мая 2017, 12:54
Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Мэрия Новокуйбышевска обратилась к горожанам с призывом «сплотиться и консолидировать все активные и здравомыслящие силы для того, чтобы не допустить в городе хаоса, конфронтации и потерь», - конец цитаты. Эта просьба вызвана началом общегородской весенней уборки. Чиновники сетуют, что в 

30 марта 2017, 12:13
В самарских автобусах началась уборка

В самарских автобусах началась уборка

В Самаре на маршруты ежедневно выходят почти тысяча единиц муниципального транспорта и тысяча сто коммерческих маршруток. С наступлением весны их требуется приводить в порядок с удвоенной силой.
 
В городском парке муниципального общественного транспорта 424 трамвая, 236 троллейбусов и 304 

16 марта 2017, 11:00
Самара потратит 83 миллиона рублей на новую технику

Самара потратит 83 миллиона рублей на новую технику

Самарская мэрия закупит дорожную технику почти на 83 миллиона рублей. В пятницу стало известно имя победителя объявленного администрацией тендера. Единственным участиком торгов был "Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ", он в итоге и должен будет до 31 мая следующего года поставить спецтехнику, 
20 ноября 2015, 03:53
Самарские власти истратят 200 млн рублей на закупку спецтехники

Самарские власти истратят 200 млн рублей на закупку спецтехники

Об этом сообщил в ходе первой в должности пресс-конференции глава администрации г.о. Самара Олег Фурсов.

Сейчас в городе работает лишь около 220 единиц современной спецтехники. Плюс 80 – подлежащей списанию. До конца года будет закуплено 52 машины, на покупку 
11 марта 2015, 03:09
В Самаре на Вилоновском спуске под асфальт провалилась фреза (ФОТО)

В Самаре на Вилоновском спуске под асфальт провалилась фреза (ФОТО)

2 июля в Самаре на Вилоновском спуске под асфальт ушла фрезерная машина, сообщает группа "ВКонтакте" doroga63.
2 июля 2014, 04:43
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