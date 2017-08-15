Мэрия Самары купила новую партию спецтехники для уборки улиц, говорится в сообщении на портале госзакупок.
Победителем тендера стала московская «Компания СИМ-авто». При начальной цене аукциона в 70 миллионов рублей, она снизила свою планку почти на 13 миллионов. Теперь самарский департамент горхозяйства получил 22 коммунально-уборочных машины на базе трактора с навесным оборудованием, а также 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора с навесным оборудованием. Цена контракта - чуть меньше 57 с половиной миллионов рублей. Другой участник аукциона - самарская фирма «СпецТрансИнжиниринг» - просила за свой товар всего на 350 тысяч больше. А московское ООО «РПГ-Поставка» - опустилось в цене до 59 млн 700 тысяч, но для победы этого не хватило.
Сейчас, по данным из открытых источников, в Самаре уборкой улиц занимаются около 600 спецмашин. При этом, по словам экспертов, укомплектованность уборочной техникой едва достигает 50 процентов. На каждую тысячу жителей у нас приходится всего по 0,5 спецмашины. Это в 3 раза меньше, чем, например, в Москве. К слову, укомплектованность управляющих компаний Самары дворниками составляет 60-70 процентов.
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