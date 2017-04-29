В Сызрани автоледи атаковала тележка из магазина, есть видео



Как передает портал ktv-ray.ru, 23 июня, во время движения в плотном автопотоке один из водителей заметил, как в его сторону катится пустая магазинная тележка. Чтобы избежать столкновения … Неприятная «встреча» магазинной тележки с автопотоком произошла в Юго-Западном районе Сызрани.Как, 23 июня, во время движения в плотном автопотоке один из водителей заметил, как в его сторону катится пустая магазинная тележка. Чтобы избежать столкновения