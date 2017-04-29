|
Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото
В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега.
Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные …
|
28 марта 2017, 03:18
|
До 30 сентября в Самаре залатают 232 000 квадратных метров дорог
В Самаре за 164 миллиона рублей залатают картами 232 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Свежий тендер опубликован на портале госзакупок. Работы следует завершить в срок до 30 сентября. Конкурс по определению подрядчика для восстановления проезжей части неуказанных улиц объявил департамент …
|
16 марта 2017, 04:19
|
В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре
Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и …
|
10 марта 2017, 08:16
|
На ремонт самарских дорог выделят 1,8 млрд рублей
|
25 января 2017, 01:05
|
В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео
|
5 ноября 2016, 10:31
|
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
|
22 октября 2016, 05:54
|
В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото
Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег …
|
22 октября 2016, 03:43
|
В Сызрани автоледи атаковала тележка из магазина, есть видео
Неприятная «встреча» магазинной тележки с автопотоком произошла в Юго-Западном районе Сызрани.
Как передает портал ktv-ray.ru, 23 июня, во время движения в плотном автопотоке один из водителей заметил, как в его сторону катится пустая магазинная тележка. Чтобы избежать столкновения …
|
26 июня 2016, 06:12
|
Планы по развитию Самары обсудили с почетными гражданами
|
15 февраля 2016, 09:49
|
В Самаре на Московском шоссе начали красить фасады домов к ЧМ-2018
В Самаре начали красить фасады домов на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает progorodsamara.ru. Пока работы стартовали только на 2 домах и сразу были заморожены до весны. Как сообщили порталу в областном министерстве энергетики и …
|
15 февраля 2016, 10:46
|
Полномочия по регулированию рынка наружной рекламы вернули Самаре
|
24 декабря 2015, 10:22
|
В Самаре пройдут слушания по проекту застройки на 4-й просеке
|
22 декабря 2015, 09:58
|
Полиция проводит обыски и выемку документов в администрации Самары
В настоящее время в нескольких помещениях администрации г.о. Самара идут обыски и выемка документов. Оперативно-следственные мероприятия проводят сотрудники полиции. Дело находится в производстве ГСУ регионального ГУ МВД. По данным телерадиокомпании «ТЕРРА», обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с поставкой …
|
17 декабря 2015, 02:14
|
В центре Самары обрушилась часть фасада дома Субботиной-Мартинсон (ВИДЕО)
|
30 июня 2014, 10:40