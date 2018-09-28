28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию горожан.
В беседе с корреспондентом «ТЕРРЫ» сотрудники пресс-службы самарской мэрии пояснили, что они знают об объявлениях. Однако достоверность информации, размещенной на них, пока подтвердить не могут, так как никаких бумаг о пересмотре тарифов от перевозчиков пока не поступало. Специалисты продолжают разбираться в ситуации.
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