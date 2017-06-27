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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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За взыскание долгов Бориса Березовского заплатят еще 18 млн рублей

За взыскание долгов Бориса Березовского заплатят еще 18 млн рублей

Долги наследников Бориса Березовского и его партнера Юлия Дубова перед Самарской областью снова будет взыскивать компания Pinsent Masons LLP. Как уже рассказывала "ТЕРРА", в конце прошлого года региональное правительство объявило тендер на оказание соответствующих юридических услуг. Цена годового контракта - 
12 января 2016, 04:35
С наследников Березовского взыскано 3 млн рублей в пользу Самарской области

С наследников Березовского взыскано 3 млн рублей в пользу Самарской области

Еще три миллиона рублей удалось взыскать правительству Самарской области с наследников российского бизнесмена Бориса Березовского, а также его партнера Юлия Дубова. Напомним, в 1994 году Березовский организовал заключение договора между АвтоВАЗом и компанией «ЛогоВАЗ» на поставку 20 тысяч автомобилей «Лада». 
16 декабря 2015, 01:32
Активы Бориса Березовского передадут на конкурсное управление

Активы Бориса Березовского передадут на конкурсное управление

Имущества Бориса Березовского недостаточно для погашения исков всех заявившихся кредиторов, в числе которых и Самарская область. К такому выводу пришли в суде Лондона.  Поэтому активы покойного олигарха будут переданы под конкурсное управление организации Grant Thornton, пишут федеральные СМИ. Точный размер 

29 января 2015, 11:37
Правительство Самарской области заплатит 240 тыс. фунтов за миллиард Березовского

Правительство Самарской области заплатит 240 тыс. фунтов за миллиард Березовского

Правительство Самарской области объявило конкурс на право оказания юридических услуг по взысканию почти 1 млрд рублей с наследников ныне покойного Бориса Березовского. Цена контракта - 240 тысяч фунтов стерлингов, или примерно 20 млн рублей.

Как уже сообщала "ТЕРРА", долг образовался в 

8 декабря 2014, 11:49

"Пинсент Мейсонс" будет взыскивать долги Березовского за 340 тысяч фунтов стерлингов

Английская компания "Пинсент Мейсонс" стала победителем тендера правительства Самарской области на оказание юридических услуг по взысканию долгов с наследников Бориса Березовского. Цена контракта - 340 тысяч фунтов стерлингов. "Пинсент Мейсонс" будет добиваться признания и исполнения в Великобритании и Северной Ирландии 

25 декабря 2013, 11:01
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