Правительство Самарской области объявило конкурс на право оказания юридических услуг по взысканию почти 1 млрд рублей с наследников ныне покойного Бориса Березовского. Цена контракта - 240 тысяч фунтов стерлингов, или примерно 20 млн рублей.

Как уже сообщала "ТЕРРА", долг образовался в …