Правительство Самарской области решило заключить мировое соглашение с наследниками покойного олигарха Бориса Березовского. Проект соответствующего постановления появился на сайте губернской администрации.
Из документа следует, что выступающие в качестве конкурсных управляющих имущества Березовского Майкл Томас Лидз, Николас Стюарт Вуд и Кевин Джон Хеллард признают Самарскую область необеспеченным кредитором с правом требования 13.5 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь губернские власти отказываются от дальнейших судебных разбирательств. Фактически это означает, что средства, которые Самарская область пыталась взыскать сначала с самого олигарха, а затем с его наследников в течение пяти лет, она получит, если вообще получит, в последнюю очередь, после удовлетворения требований всех кредиторов.
Напомним, судебная тяжба началась после того, как 63-й регион возглавил Владимир Артяков, отказавшийся признавать законность сделки, заключенной администрацией Константина Титова с АВТОВАЗом. Заводу была списана налоговая задолженность в обмен на 6% акций компании ЛогоВАЗ, подконтрольной Борису Березовскому и его партнерам. Ущерб, нанесенный бюджету области, был оценен более чем в миллиард рублей. В ходе разбирательств удалось вернуть порядка 77 миллионов рублей, что, к слову, чуть меньше, чем сумма, потраченная на услуги иностранных юридических компаний, представлявших интересы Самарской области в судах Великобритании. Мировое соглашение должно быть заключено в первых числах июля.
|
За взыскание долгов Бориса Березовского заплатят еще 18 млн рублей
Долги наследников Бориса Березовского и его партнера Юлия Дубова перед Самарской областью снова будет взыскивать компания Pinsent Masons LLP. Как уже рассказывала "ТЕРРА", в конце прошлого года региональное правительство объявило тендер на оказание соответствующих юридических услуг. Цена годового контракта - …
|
12 января 2016, 04:35
|
С наследников Березовского взыскано 3 млн рублей в пользу Самарской области
Еще три миллиона рублей удалось взыскать правительству Самарской области с наследников российского бизнесмена Бориса Березовского, а также его партнера Юлия Дубова. Напомним, в 1994 году Березовский организовал заключение договора между АвтоВАЗом и компанией «ЛогоВАЗ» на поставку 20 тысяч автомобилей «Лада». …
|
16 декабря 2015, 01:32
|
Активы Бориса Березовского передадут на конкурсное управление
Имущества Бориса Березовского недостаточно для погашения исков всех заявившихся кредиторов, в числе которых и Самарская область. К такому выводу пришли в суде Лондона. Поэтому активы покойного олигарха будут переданы под конкурсное управление организации Grant Thornton, пишут федеральные СМИ. Точный размер …
|
29 января 2015, 11:37
|
Правительство Самарской области заплатит 240 тыс. фунтов за миллиард Березовского
|
8 декабря 2014, 11:49
|
"Пинсент Мейсонс" будет взыскивать долги Березовского за 340 тысяч фунтов стерлингов
Английская компания "Пинсент Мейсонс" стала победителем тендера правительства Самарской области на оказание юридических услуг по взысканию долгов с наследников Бориса Березовского. Цена контракта - 340 тысяч фунтов стерлингов. "Пинсент Мейсонс" будет добиваться признания и исполнения в Великобритании и Северной Ирландии …
|
25 декабря 2013, 11:01