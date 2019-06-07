7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан очередной документ, направленный на развитие создаваемого в регионе научно-образовательного центра. Речь идет о дорожной карте по взаимодействию между областным правительством, участниками НОЦ и «Ростехом». Свои подписи под документом поставили Губернатор Дмитрий Азаров и исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.
«Ростех» является индустриальным партнером по созданию и развитию регионального НОЦ. Соответствующее соглашение 28 мая в Москве подписали Дмитрий Азаров и глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Сегодня в развитие этого соглашения мы уже подписали дорожную карту по взаимодействию, чтобы все, о чем мы договорились и утвердили на бумаге, приобретало конкретные формы воплощения в жизнь», – подчеркнул губернатор. Д
Ранее президент Прссии Владимир Путин объявил о планах по размещению в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Для того, чтобы один из них появился в Самарской области губернатор, поставил задачу создать к середине года региональный НОЦ. Он начал свою работу 3 июня. Сейчас заканчивается формирование наблюдательного и экспертного советов. Определена управляющая компания в лице Института регионального развития. В середине июня будет подписано соглашение, определяющее участников консорциума.
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