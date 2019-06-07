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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

В рамках ПМЭФ Самарская область заключила соглашения с крупными компаниями

В рамках ПМЭФ Самарская область заключила соглашения с крупными компаниями

В рамках продолжающегося в северной столице Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области заключила ряд соглашений с крупными компаниями. Ряд договоренностей был достигнут 7 июня.

Одно из соглашений было заключено с «Газпромбанком». Стороны намерены совместно укреплять экономический и промышленный потенциал области, 

7 июня 2019, 10:28
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

7 июня полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Самарской области, представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Экскурсию для него провел губернатор Дмитрий Азаров.

Помимо уже имеющихся достижений региона, на демонстрационной площадке представлены и проекты, которые планируется реализовать в ближайшем 

7 июня 2019, 09:35
В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий 

6 июня 2019, 10:29
Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и  Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и 

6 июня 2019, 10:03
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области 

6 июня 2019, 01:45
«Не буду это подписывать!» Азаров снова отказался смягчать антиалкогольный закон

«Не буду это подписывать!» Азаров снова отказался смягчать антиалкогольный закон

Губернатор Самарской области сказал решительное «нет» разливайкам. В конце апреля губернская дума приняла скандальные поправки в региональный антиалкогольный закон. Депутаты из документа решили убрать ограничения, касающиеся продажи спиртных напитков в заведениях общепита. Связано это с требованиями прокуратуры и решениями судов, 
5 мая 2019, 03:04
Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

С 1 июня пост президента АвтоВАЗа займет новый человек. Николя Мора в этой должности сменит Ив Каракатзанис. Он был утвержден основным акционером автогиганта Alliance Rostec Auto BV.

Господин Мор продолжит работать в системе АвтоВАЗа. На посту заместителя председателя совета директоров он 

16 апреля 2018, 01:45
АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

«Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 млрд рублей в октябре 2018 года, говорится в сообщении российского госконцерна. В результате сделки тольяттинскому автогиганту спишут долги на указанную сумму, а взамен Rostec Auto B.V. - совместное предприятие «Ростеха» и 

12 апреля 2018, 04:04
КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ приобрел 49 процентов в компании «Объединенные автомобильные технологии» - одном из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа. Сделка состоялась 20 февраля. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку в декабре прошлого года. Контрольный пакет в ОАТ остался за «Ростехом». По информации СМИ, КамАЗ намерен 

27 февраля 2018, 02:25
Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

18 декабря 2017, 01:22
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