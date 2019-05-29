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Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП
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29 мая 2019, 05:33
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося
В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление …
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29 мая 2019, 05:17
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В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo
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29 мая 2019, 05:02
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Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области
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28 мая 2019, 08:23
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Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов
После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали …
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28 мая 2019, 09:44
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Самара сможет догнать Москву только через сотню лет
Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. …
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27 мая 2019, 06:26
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Ходок-экстремал: самарец поспорил на полмиллиона рублей, что дойдет пешком до Москвы
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27 мая 2019, 03:03
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
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24 мая 2019, 10:48
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Самара стала второй среди российских городов с самыми дешевыми отелями
Самара заняла второе место среди российских городов с самыми дешевыми отелями. Исследование подготовили специалисты сервиса AviaSales. Они проанализировали стоимость проживания в гостиницах крупных городов и составили список самых выгодных маршрутов с точки зрения размещения. При ранжировании учитывались только отели с …
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19 апреля 2019, 01:13
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На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», …
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15 марта 2019, 08:44
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Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за …
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5 марта 2019, 09:06
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Россия будет сокращать социальные расходы
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Дальний Восток провел встречу со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
В ходе беседы один из учащихся предложил выплачивать денежную компенсацию тем молодым семьям, которые не пользуются детскими садами. В ответ Путин заявил, …
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2 сентября 2013, 12:12
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