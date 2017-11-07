Россияне запутались в праздниках Россияне окончательно запутались в праздниках, они до сих пор не могут разделить 4 и 7 ноября. К такому выводу пришли в «Левада-центре». Так, о Дне народного единства, который отмечается в стране 4 ноября, знают всего 53% сограждан. При этом 5% …