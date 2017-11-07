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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич поздравляет с Днем народного единства
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравляет жителей округа с Днем народного единства.
«Сила нашего государства, залог его процветания и развития заключается в единстве народов. На протяжении многих лет Приволжье является примером мирного и плодотворного сосуществования людей …
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3 ноября 2017, 03:44
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Накануне Дня народного единства россияне напишут большой этнографический диктант
Накануне Дня народного единства россияне участвуют в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Для этого подготовлено свыше 2500 площадок. В лидерах оказались столичный регион, Удмуртия, Якутия и т.д..
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3 ноября 2017, 03:27
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Россияне запутались в праздниках
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3 ноября 2017, 09:09
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В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта
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30 октября 2017, 11:54
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4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева
В Самаре 4 ноября на площади Куйбышева, которая пока закрыта на капремонт, состоится праздничное мероприятие в честь Дня народного единства. В 12:00 на площади начнут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Самарцы смогут посетить виртуальную экскурсию, посвященную ЧМ-2018. Состоится …
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27 октября 2017, 01:26
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Самара готовится к празднованию Дня народного единства
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3 ноября 2016, 03:41
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Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства
В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.
«Уважаемые жители Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник …
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3 ноября 2016, 02:46