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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
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Самара готовится к празднованию Дня народного единства

Уже завтра в Самаре, как и по всей России, отметят День народного единства. История праздника уходит корнями в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В 8 утра на площади 

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Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства

В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.

«Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник 
3 ноября 2016, 02:46
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