Самарская область получит 254 миллионов рублей на повышение оплаты труда бюджетникам, говорится в соответствующем постановлении правительства России. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Согласно тексту, ассигнования в размере 20 млрд рублей направят в субъекты Федерации для компенсации дополнительных расходов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 11 163 рублей с 1 мая текущего года.
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Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре
В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали …
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28 февраля 2018, 05:47
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В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, …
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23 февраля 2018, 10:04
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Самара вошла в Топ-10 мегаполисов с самыми высокими зарплатами
Самара попала в десятку городов-миллионников с самыми высокими зарплатами. Рейтинг подготовили исследователи из HeadHunter. При ранжировании были проанализированы данные, которые ежеквартально вносили в онлайн-систему портала более 750 работодателей на протяжении 2017 года. Сравнивались города с населением свыше 1 миллиона человек. …
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17 января 2018, 07:34
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В Самаре руководитель задолжал своим работникам более миллиона рублей
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9 января 2018, 02:01
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В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году
В четверг, 7 декабря, в Самаре на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений власти озвучили средние зарплаты самарских бюджетников в 2017 году. Заседание провел врио первого вице-губернатора Самарской области – председатель регправительства и координатор трехсторонней комиссии Александр Нефедов.
«Реализация …
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8 декабря 2017, 12:46
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Госфинконтроль вновь выявил нарушения, допущенные бюджетниками при выполнении госзакупок
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1 декабря 2015, 02:54