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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали 

28 февраля 2018, 05:47
В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, 
23 февраля 2018, 10:04
Самара вошла в Топ-10 мегаполисов с самыми высокими зарплатами

Самара вошла в Топ-10 мегаполисов с самыми высокими зарплатами

Самара попала в десятку городов-миллионников с самыми высокими зарплатами. Рейтинг подготовили исследователи из HeadHunter. При ранжировании были проанализированы данные, которые ежеквартально вносили в онлайн-систему портала более 750 работодателей на протяжении 2017 года. Сравнивались города с населением свыше 1 миллиона человек. 

17 января 2018, 07:34
В Самаре руководитель задолжал своим работникам более миллиона рублей

В Самаре руководитель задолжал своим работникам более миллиона рублей

В Самаре предстанет перед судом руководитель ООО «Комбинат железобетонных изделий – 81». Его обвиняют в полной невыплате зарплаты  работникам организации, а также сокрытии средств.

«По версии следствия, директор общества с июня по ноябрь 2016 года не выплатил 105 работникам 
9 января 2018, 02:01
В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году

В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году

В четверг, 7 декабря, в Самаре на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений власти озвучили  средние зарплаты самарских бюджетников в 2017 году. Заседание провел врио первого вице-губернатора Самарской области – председатель регправительства и координатор трехсторонней комиссии Александр Нефедов.

«Реализация 

8 декабря 2017, 12:46
Госфинконтроль вновь выявил нарушения, допущенные бюджетниками при выполнении госзакупок

Госфинконтроль вновь выявил нарушения, допущенные бюджетниками при выполнении госзакупок

По итогам проверки их работы в 3-м квартале 2015-го выяснилось, что некоторые школы и лечебные учреждения  завысили стоимость приобретенных ими овощей. Речь идет в том числе о двух школах Алексеевского и Кошкинского районов. Там для кормления учеников килограмм огурцов покупался 
1 декабря 2015, 02:54
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