Самарская область получит 274 миллиона рублей на подготовку к ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении правительства. Средства предназначены для финансирования мероприятий, связанных с поставкой, установкой и демонтажем временных и вспомогательных строений и сооружений, уточняется в документе. Всего он распределяет 2,5 млрд между 10 субъектами РФ. Больше всех - свыше 500 млн - получит Татарстан. Ранее на итоговом заседании Минспорта России стало известно об общей сумме расходов на мундиаль. По оценкам ведомства, она приближается к 680 млрд рублей. Из них 390 млрд было выделено из федеральной казны, 92 - из бюджетов регионов, остальные деньги поступили из внебюджетных источников. К слову, в Самаре, по примерным оценкам, на чемпионат потратили порядка 45 миллиардов. Из них почти в 20 миллиардов обошелся стадион, в 12 миллиардов - реконструкция Московского шоссе.
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