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Материалы по теме:

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных 

2 апреля 2018, 02:30
К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

31 марта 2018, 09:11
Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет подготовка к укладке газона. Видео опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань». На будущем футбольном поле идет укладка мелкого щебня. Напомним, газон для «Самара Арены» вырастили в питомнике в Германии.

Напомним, работы на площадке 
30 марта 2018, 12:24
К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская 
29 марта 2018, 01:02
Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

В Самаре появится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018. Она разместится на стадионе «Локомотив». Там установят палатки.

«В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA 

28 марта 2018, 01:28
На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали монтировать звукоусилительную аппаратуру. Она включает 
27 марта 2018, 01:33
Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

В Самарской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на неприятный запах и гарь из магазина в жилом доме. Женщина жила на втором этаже, а торговая точка находилась прямо под ее квартирой. Помимо торговли, в магазине готовили выпечку.
 
«От этого 

23 марта 2018, 05:25
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31

"ТЕРРА" победила в конкурсе Министерства спорта России

Редактор телерадиокомпании "ТЕРРА" Олег Кузнецов стал победителем всероссийского конкурса "Спортивные регионы - спортивная Россия", проведенного профильным федеральным министерством совместно с агентством ИТАР-ТАСС. Жюри в лице чемпионов Олимпийских и Паралимпийских игр, чиновников и руководителей ведущих спортивных изданий страны высоко оценило работы 

28 ноября 2016, 05:50
«Кросс Нации 2015» в Самаре собрал лишь 7000 бегунов вместо 15 тысяч

«Кросс Нации 2015» в Самаре собрал лишь 7000 бегунов вместо 15 тысяч

В Самаре закончился провалом всероссийский день бега «Кросс Нации 2015». На старт вышло всего 7 тысяч участников вместо 15 тысяч в 2014 году, пишет «Российская газета». В целом по России численность бегунов едва достигла трети от прошлогоднего показателя. Главная причина 
2 октября 2015, 01:22
Виталий Мутко рассказал, когда в Самаре начнутся работы по возведению стадиона к ЧМ-2018

Виталий Мутко рассказал, когда в Самаре начнутся работы по возведению стадиона к ЧМ-2018

Проектная документация для нового стадиона, который построят в Самаре для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, находится в Министерстве спорта РФ. Об этом сообщил глава федерального ведомства Виталий Мутко накануне, 12 марта, в Москве в ходе совещания, посвященного 

13 марта 2014, 08:59
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