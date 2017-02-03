На развитие дорожной сети в 34 региона направят 30 миллиардов рублей. Самарская область получит наибольшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей.
Максим Соколов, министр транспорта РФ:
- Все те объекты транспортной инфраструктуры реализуются по всем видам и направлениям транспорта - это и авиация, и железные дороги, и дорожное строительство. Это все создается не только для Чемпионата мира. Это будет тем наследием, которое получит Самара, да и, пожалуй, весь Самарский регион, и во многом может и вся страна после завершения чемпионата.
Следует отремонтировать 2,5 тысячи километров автодорог Самарской области. Подрядчики должны гарантировать качество в течение 5 лет. Обязательна синхронизация действий между дорожниками и коммунальщиками. В Самаре и Тольятти отремонтируют десятки улиц, построят новые. В порядок приведут дороги регионального значения. Предусмотрены средства на завершение реконструкции Московского шоссе и для модернизации аэропорта Курумоч.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- У нас только 12 млрд рублей вкладывается в реконструкцию полосы, и аэропорт наш в итоге будет аэропортом третьей категории. Это на уровне Шереметьево. Самый высокий уровень. Из региональных аэропортов он будет чуть ли не единственный в таком виде. Все другие объекты, которые связаны с транспортной инфраструктурой, сейчас в работе. В ноябре-декабре все гарантируют завершение работ.
В качестве альтернативных способов перевозки гостей ЧМ-2018 прорабатываются варианты развития речного и железнодорожного транспорта. Регион ждет еще один транш - 600 миллионов рублей на строительство Фрунзенского моста, завершить которое планируется до конца 2018 года.
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