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«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад

Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" получат 1 миллиард 700 миллионов рублей

Cамарская область получит из федерального бюджета 1 миллиард 700 миллионов рублей на развитие инфраструктуры новых районов. Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" вошли в число 66 проектов, отобранных Минстроем по результатам федерального конкурса. Деньги пойдут на строительство школ, детских садов, 

20 декабря 2016, 05:08
Самарская область получит 373 млн рублей субсидий

Самарская область получит 373 млн рублей субсидий

Деньги поступят для сбалансированности бюджета региона, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Документ за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева распределяет 33,5 млрд рублей между 82 регионами. Финансовые ресурсы предназначены для частичной компенсации допрасходов на повышение оплаты труда бюджетников и увеличение МРОТ до 

20 декабря 2016, 12:23
Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области

Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы по представлению главы региона Николая Меркушкина внесли изменения в соответствующий законодательный акт и единогласно утвердили в должности Александра Фетисова.
Занимавший до сих пор пост заместителя председателя правительства региона бывший руководитель реготделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов 

13 декабря 2016, 05:05
Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты

Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты

Такова предварительная оценка регионального департамента информационных технологий и связи. Уже 16 декабря в 9:00 в столице губернии и автограде начнется прием заявлений в наиболее статусные общеобразовательные учреждения.
Электронная запись в первые классы школ, или "клавиатурные гонки", как называют процесс сами 

23 ноября 2016, 04:37
Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости

В России составлен рейтинг трезвости субъектов федерации. Самарцы по-прежнему входят в топ-30 самых «трезвых». Однако по сравнению с прошлым годом 63 регион опустился в таблице на две строчки: в 2016-м Самарская область занимает 26-е место из 85 субъектов Российской Федерации.

Самыми 

23 ноября 2016, 03:24
В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах

В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах

Переполненные образовательные учреждения работают в две смены. Проблема возникла из-за интенсивного строительства жилья в Постниковом овраге, где за считанные годы вырос целый микрорайон высоток, а количество учебных заведений остаётся неизменным 35 лет.
В школу №58 в две смены приходит почти 

16 ноября 2016, 06:03
До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ

До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ

Работу, проводимую в столице региона, обсудили губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов.
В частности, речь шла об Октябрьском и Кировском районах. Олег Фурсов представил несколько вариантов территорий для размещения четырех новых школ. В дальнейшем они будут включены в 

14 ноября 2016, 06:19
В России учрежден международный рейтинг университетов

В России учрежден международный рейтинг университетов

«Три миссии университетов» - так назван международный рейтинг университетов, учрежденный Российским союзом ректоров и Российской академией наук. Влияние вуза на общество будет одним из базовых критериев отбора рейтинга. Опубликовать его первые результаты планируется в сентябре 2017 года.
По словам ректора 

2 ноября 2016, 05:46
Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году

Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году

Компания «РЖДстрой» объявила конкурс по определению подрядчика для модернизации железнодорожного вокзала Самары. Цена контракта - почти 74 миллиона рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победителю предстоит выполнить устройство напольных тактильных указателей и цветного противоскользящего покрытия, уложить спецлинолеум, поменять водопровод, канализацию 

22 сентября 2016, 05:43
Самарская область получит 335 млн рублей на водопровод

Самарская область получит 335 млн рублей на водопровод

Самарская область получит 335 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию систем водоснабжения, сообщает региональное правительство.

Госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ - утвердила направленные самарским министерством энергетики и ЖКХ заявки на реконструкцию Красноармейского группового водопровода, а также на 
19 апреля 2016, 11:24
В Чехии закрыты три завода компании Skoda

В Чехии закрыты три завода компании Skoda

Чешский автопроизводитель сообщил, что три завода - в Млада-Болеславе, Врхлаби и в Квасинах - временно закрыты на модернизацию и расширение. Производства снова заработают через две недели. Компания надеется, что успеет оптимизировать техобслуживание предприятия до 15 августа.

После проведения работ 
30 июля 2015, 04:17

"СамРЭК" отчиталась о результатах работы за 2014 год

Акционерное общество "Самарская региональная энергетическая корпорация" опубликовало отчет о результатах работы в 2014 году. На территории 63-го региона ею было модернизировано 68 котельных общей мощностью 155 мегаватт, построено 10 котельных на 50 мегаватт и 19 газопроводов общей длиной более 150 
24 июня 2015, 03:46
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