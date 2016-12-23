Самарская область в числе еще 17 регионов получит субсидии Министерства образования и науки России на модернизацию технологий и содержания обучения. Средства выделят по итогам конкурса, заявки на участие в котором подали более 40 субъектов федерации. При отборе учитывался положительный опыт реализации программ и проектов, результативность мероприятий и существующий уровень развития системы образования. Деньги предназначены для поддержки региональных программ развития образования и сетевых методических объединений. Точная сумма субсидии не указывается.
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Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" получат 1 миллиард 700 миллионов рублей
Cамарская область получит из федерального бюджета 1 миллиард 700 миллионов рублей на развитие инфраструктуры новых районов. Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" вошли в число 66 проектов, отобранных Минстроем по результатам федерального конкурса. Деньги пойдут на строительство школ, детских садов, …
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20 декабря 2016, 05:08
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Самарская область получит 373 млн рублей субсидий
Деньги поступят для сбалансированности бюджета региона, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Документ за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева распределяет 33,5 млрд рублей между 82 регионами. Финансовые ресурсы предназначены для частичной компенсации допрасходов на повышение оплаты труда бюджетников и увеличение МРОТ до …
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20 декабря 2016, 12:23
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Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области
Депутаты Самарской губернской думы по представлению главы региона Николая Меркушкина внесли изменения в соответствующий законодательный акт и единогласно утвердили в должности Александра Фетисова.
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13 декабря 2016, 05:05
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Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты
Такова предварительная оценка регионального департамента информационных технологий и связи. Уже 16 декабря в 9:00 в столице губернии и автограде начнется прием заявлений в наиболее статусные общеобразовательные учреждения.
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23 ноября 2016, 04:37
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Самарская область заняла 26 место в рейтинге трезвости
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23 ноября 2016, 03:24
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В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах
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16 ноября 2016, 06:03
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До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ
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14 ноября 2016, 06:19
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В России учрежден международный рейтинг университетов
«Три миссии университетов» - так назван международный рейтинг университетов, учрежденный Российским союзом ректоров и Российской академией наук. Влияние вуза на общество будет одним из базовых критериев отбора рейтинга. Опубликовать его первые результаты планируется в сентябре 2017 года.
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2 ноября 2016, 05:46
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Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году
Компания «РЖДстрой» объявила конкурс по определению подрядчика для модернизации железнодорожного вокзала Самары. Цена контракта - почти 74 миллиона рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победителю предстоит выполнить устройство напольных тактильных указателей и цветного противоскользящего покрытия, уложить спецлинолеум, поменять водопровод, канализацию …
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22 сентября 2016, 05:43
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Самарская область получит 335 млн рублей на водопровод
Самарская область получит 335 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию систем водоснабжения, сообщает региональное правительство.
Госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ - утвердила направленные самарским министерством энергетики и ЖКХ заявки на реконструкцию Красноармейского группового водопровода, а также на …
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19 апреля 2016, 11:24
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В Чехии закрыты три завода компании Skoda
Чешский автопроизводитель сообщил, что три завода - в Млада-Болеславе, Врхлаби и в Квасинах - временно закрыты на модернизацию и расширение. Производства снова заработают через две недели. Компания надеется, что успеет оптимизировать техобслуживание предприятия до 15 августа.
После проведения работ …
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30 июля 2015, 04:17
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"СамРЭК" отчиталась о результатах работы за 2014 год
Акционерное общество "Самарская региональная энергетическая корпорация" опубликовало отчет о результатах работы в 2014 году. На территории 63-го региона ею было модернизировано 68 котельных общей мощностью 155 мегаватт, построено 10 котельных на 50 мегаватт и 19 газопроводов общей длиной более 150 …
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24 июня 2015, 03:46