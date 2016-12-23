Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты Такова предварительная оценка регионального департамента информационных технологий и связи. Уже 16 декабря в 9:00 в столице губернии и автограде начнется прием заявлений в наиболее статусные общеобразовательные учреждения.

Электронная запись в первые классы школ, или "клавиатурные гонки", как называют процесс сами …