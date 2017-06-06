Самарская область вошла в антирейтинг российских регионов, в которых в прошлом году люди чаще всего травились алкоголем. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Также в этом списке соседняя Ульяновская область, Чувашия, Пензенская область и еще 23 региона.
Как правило, жители страны попадают в больницы в после употребления этанола, а также парфюмерных изделий, стеклоочистителей, суррогатов алкоголя, технического спирта и тормозной жидкости. При этом, по данным Роспотребнадзора, алкоголь продолжает оставаться одной из основных причин отравлений в России. Интересен тот факт, что за последние 5 лет продажа крепкого алкоголя в стране снизилась более, чем на треть.
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