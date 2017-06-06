Более 6 тысяч алкоголиков проживают в Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске Именно столько человек с этим видом зависимости состоят на учете в областном наркологическом диспансере. Всего же у региональных психиатров-наркологов насчитывается 11 264 пациента. Это люди с болезненной тягой к алкоголю, психотропным веществам или страдающие токсикоманией. К слову, последних официально зарегистрировано …