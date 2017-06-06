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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Наиболее дорогостоящими мировыми брендами признаны Google, Apple и Microsoft. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг WPP and Kantar Millward Brown.
Первая тройка не изменилась по сравнению предыдущим годом, при этом ее стоимость выросла. По оценкам экспертов, стоимость бренда Google в 2017-м 

6 июня 2017, 11:06
Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественники назвали наиболее чистые и грязные российские регионы. Рейтинг обнародовала организация "Зеленый патруль". Анализ осуществлялся на основе данных весны 2017 года.
Лучшая экологическая ситуация в настоящее время отмечается в Тамбовской области. Далее идет Республика Алтай, а замыкает топ-3 Алтайский край.

5 июня 2017, 10:06
Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
Надо сказать, что Татарстан оказывается на первой строке перечня уже третий год подряд. На четвертой позиции в списке Тульская 

2 июня 2017, 05:42
Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Россия сместилась на две строчки вниз в перечне самых конкурентоспособных экономик мира. Рейтинг составляла швейцарская бизнес-школа IMD.
Если прежде РФ располагалась на 44-м месте, то теперь она на 46-м. Это самый скромный результат страны за последние 5 лет. На протяжении 

1 июня 2017, 11:38
ВОЗ назвала самую пьющую страну

ВОЗ назвала самую пьющую страну

По версии Всемирной организации здравоохранения, Литва находится на первом месте рейтинга самых пьющих стран в мире по итогам 2016 года. Такое заявление сделал в Вильнюсе представитель организации Гауден Галеа.
По статистике ВОЗ, на каждого жителя этой прибалтийской республики в год 

17 мая 2017, 09:43
Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк в РФ до 205 руб. и 371 руб. соответственно за пол-литровую бутылку. Об этом говорится в проекте документа, появившегося на сайте проектов нормативных актов.
Отпускная цена за поллитровку у производителей 

8 февраля 2017, 10:34
Более 6 тысяч алкоголиков проживают в Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске

Более 6 тысяч алкоголиков проживают в Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске

Именно столько человек с этим видом зависимости состоят на учете в областном наркологическом диспансере. Всего же у региональных психиатров-наркологов насчитывается 11 264 пациента. Это люди с болезненной тягой к алкоголю, психотропным веществам или страдающие токсикоманией. К слову, последних официально зарегистрировано 

25 января 2017, 03:12
Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Группа японских и американских ученых в процессе экспериментов с участием 100 тысяч человек установила, что ген β-Klotho (KLB), имеющийся у 42% людей, контролирует желание употребления спиртного. Детали исследования «алкогольного» гена приводятся на портале PNAS.
В экспериментах задействовали мужчин и женщин 

28 декабря 2016, 09:58
Исследование: Женщины пьют спиртное наравне с мужчинами

Исследование: Женщины пьют спиртное наравне с мужчинами

Современные представительницы прекрасной половины человечества стали употреблять алкогольных напитков столько же, сколько и мужчины. По крайней мере, так гласят результаты международного исследования, проведенного учеными из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. При этом злоупотребление спиртным 

25 октября 2016, 03:47
Жители Литвы оказались самыми пьющими в мире

Жители Литвы оказались самыми пьющими в мире

Согласно последним данным, наибольший показатель потребления алкогольных напитков у жителей Литвы. Как свидетельствуют результаты исследования, на каждого литовца приходится 14 литров спиртного ежегодно. Россия в этом списке пятая. Больше россиян употребляют горячительное в Чехии, Эстонии и Австрии. А вот на 
9 ноября 2015, 03:26
Полицейские изъяли из незаконного оборота более 44 тонн спиртного

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 44 тонн спиртного

Стражи порядка обнаружили два нелегальных цеха по его производству. Один располагался на улице Промышленной в Челно-Вершинском районе. На складах обнаружено более тысячи ящиков водки и свыше 30 тонн спирта, предназначенного для изготовления алкогольной продукции. Оперативники изъяли 5 тысяч поддельных акцизных 
31 августа 2015, 06:41
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