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Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

В Самарской области в селе Малое Ибряйкино двоих детей сбил грузовик. Непосредственно перед ДТП мальчики катались с горки и попали на проезжую часть. В результате аварии 9-летний школьник скончался, у второго ребёнка 8 лет от роду диагностирован открытый перелом бедра.

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11 февраля 2019, 09:00
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых жутких мест во Вселенной. Самым пугающим местом в космосе авторы исследования посчитали туманность SH2-136. Она находится на расстоянии 1200 световых лет от земли. Из-за сложного процесса формирования звезд там образовались пылевые облака разных форм и 

2 ноября 2018, 02:57
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:52
ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:44
Госдолг Самарской области снижается

Госдолг Самарской области снижается

В Самарской области почти на четверть миллиарда - на 247 млн рублей - снизились расходы на обслуживание госдолга, говорится в сообщении регионального минфина. Экономия сложилась за счет досрочного погашения банковских кредитов, набранных в 2017 году на общую сумму в 8 

2 июля 2018, 04:20
Качество жизни в Самарской области снизилось

Качество жизни в Самарской области снизилось

Самарская область опустилась с 16-го на 20-е место в рейтинге качества жизни регионов России. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном аналитическим агентством «РИА-рейтинг». При ранжировании учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп: доходы населения, занятость и рынок труда, 
14 февраля 2018, 07:22
ВЦИОМ: Россияне назвали определяющий качество жизни фактор

ВЦИОМ: Россияне назвали определяющий качество жизни фактор

Россияне назвали главными составляющими качества жизни здоровье, безопасность и стабильный заработок. Это выяснилось в ходе социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и компанией Bayer.
Основными шестью критериями качества жизни из 14 предлагавшихся в тесте оказались для наших 

23 октября 2017, 05:14
Самара поднялась в рейтинге по качеству жизни

Самара поднялась в рейтинге по качеству жизни

Столица Самарской области поднялась на одиннадцать позиций в ежегодном интегральном рейтинге городов России по качеству жизни. С 32-го на 21-е место. Всего в рейтинге сто крупнейших городов страны. Исследование проведено институтом территориального планирования «Урбаника».

Отметим, укрепил свои позиции и 
21 октября 2015, 04:10
Новости блогов: качество жизни в Самаре и Тольятти

Новости блогов: качество жизни в Самаре и Тольятти

Блогер vinsenty поделился информацией, что Самара и Тольятти заняли 22-е и 32-е место соответственно в рейтинге крупных российских городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при федеральном правительстве.

В Самаре полностью или частично довольны жизнью 77% горожан, в Тольятти 
19 ноября 2014, 05:38
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