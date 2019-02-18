Самарская область заняла 18 место среди регионов России по качеству жизни за 2018 год, исследование опубликовало РИА Рейтинг. Годом ранее область занимала 20 место. Тройка лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Из регионов Приволжского округа выше Самарской области расположились Татарстан и Нижегородская область - соответственно на 4-м и 16-м местах. При ранжировании учитывались более 70 показателей, которые объединены в 11 групп. Это уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология и климат, медицина, образование, обеспеченность объектами социнфраструктуры, уровни развития экономики и малого бизнеса, освоение территории, транспортная инфраструктура.
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