В расчете на 100 тысяч населения - 311 наркоманов. Это данные областного минздрава по итогам прошлого года. Этот показатель в нашем регионе выше, чем средний показатель в Приволжском федеральном округе и России. Между тем, число наркопотребителей по официальной статистке падает. Сейчас на учете в наркодиспансере стоит 14 355 жителей региона. Это на 31% меньше, чем по итогам 2015-го года.
За счет госбюджета лечение от наркомании в областном диспансере прошли немногим более 3 тысяч человек. Снизилось количество людей, поступающих в больницы с отравлением психоактивными веществами. За употребление опасных веществ составлено более 1200 административных протоколов.
По-прежнему мало родителей, которые дают согласие на проведения тестирования своего ребенка на употребление наркотиков. По итогам прошлого года проверили лишь порядка 10 тысяч несовершеннолетних. Это примерно четверть от числа учеников старших классов школы и первокурсников ссузов. Ни одного факта употребления наркотиков по итогам тестов не выявлено.
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