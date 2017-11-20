Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь Аттракцион неслыханной щедрости. В 63-м регионе потрачено более полутора миллиардов рублей на проекты, которые потом воплощать в жизнь никто не стал. Что это: бесхозяйственность, недостаток профессионализма чиновников или неизбежные расходы, которые всегда были, есть и будут? Бюджет Самарской области на 2017 …