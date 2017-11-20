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Материалы по теме:

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
В Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения

В Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения

С 8 ноября автомобилистам нужно привыкать к очередным изменениям правил дорожного движения. В этот раз они касаются регулировки транспортных потоков на перекрестках, где есть «кольца». Теперь водители, находящиеся на дороге с круговым движением имеют преимущество перед теми, кто только собирается 

9 ноября 2017, 03:04
Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%

Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%

В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.
Как считают эксперты Министерства труда, реальная необходимость иностранных трудовых ресурсов в России составит 

26 октября 2017, 03:24
Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь

Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь

Аттракцион неслыханной щедрости. В 63-м регионе потрачено более полутора миллиардов рублей на проекты, которые потом воплощать в жизнь никто не стал. Что это: бесхозяйственность, недостаток профессионализма чиновников или неизбежные расходы, которые всегда были, есть и будут?

Бюджет Самарской области на 2017 

24 октября 2017, 10:56
Залезли в рекордные госдолги: чем чревата 70-миллиардная закредитованность для жителей Самарской области?

Залезли в рекордные госдолги: чем чревата 70-миллиардная закредитованность для жителей Самарской области?

Государственный долг Самарской области достиг, по разным оценкам, от 60 до 75 миллиардов рублей. Чтобы полностью с ним рассчитаться, может понадобиться около 70 лет. И это притом что регион могут обязать ежегодно сокращать долговые обязательства на 5 процентов. В условиях 
23 октября 2017, 11:25
Барьер для гастарбайтеров: Минтруд предложил ограничить долю иностранных работников в РФ

Барьер для гастарбайтеров: Минтруд предложил ограничить долю иностранных работников в РФ

Минтруд подготовил предложения по ограничению сегмента иностранных работников в ряде отраслей отечественной экономики в следующем году. Об этом информирует портал министерства.
В принципе, речь ведется о сохранении действующих квот на трудовых мигрантов. В настоящее время работодатели имеют возможность привлекать на 

5 сентября 2017, 05:15
В России введут «паспорт гастарбайтера»

В России введут «паспорт гастарбайтера»

Гастарбайтерам будут выдавать специальные удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах. Уже известно, что внешне документ будет похож на паспорт. В него занесут основные данные о человеке, впишут сведения о месте фактического проживания и вклеят фотографию. 

27 июня 2017, 08:00
В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

Правоохранители задержали на стройке в селе Красный Яр десять мигрантов, которые нелегально трудились в качестве разнорабочих. Ни у одного из них не было необходимого патента. Кроме того, пятеро человек и на территории Российской Федерации находились незаконно. Они просрочили допустимое время 

26 августа 2016, 04:57
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