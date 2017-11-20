А в ПФО она занимает первое место. На миграционный учет с начала 2017 года поставлено 233 тысячи лиц. И это только официальная статистика. Обсудить проблему межнациональных и межэтнических отношений в Самару в понедельник прибыл заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, который собрал на одной площадке представителей всех силовых ведомств, исполнительной и законодательной ветвей власти. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межэтнических соглашений - одно из приоритетных направлений стратегии развития Российской Федерации до 2025 года, подписанной президентом России Владимиром Путиным. Поэтому приграничным территориям, к которым относится и Самарская область, необходимо особое внимание. Это одна из основных тем, с которой обратился к участникам совещания по вопросам противозаконной миграции зам генерального прокурора России Сергей Зайцев. К сожалению, количество преступлений в губернии растет - с начала года мигрантами совершено почти 700 противоправных действий. Основные негативные факторы, которым необходимо противостоять в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года - проникновение международного терроризма и экстремизма.
Сергей Зайцев, зам. генерального прокурора Российской Федерации:
«Отсутствие должного контроля за происходящими процессами, несовершенство миграционной политики способствует проникновению лиц, не ориентированных на законопослушное поведение, с чуждыми для нашего общества взглядами, а зачастую и враждебной идеологией. Все это является питательной средой для проявления терроризма, экстремизма, роста межнациональной напряженности и криминала».
Между тем, в Самарской области накоплен положительный опыт образовательной и просветительской работы, которая и должна в 1-ю очередь снимать напряжение и налаживать межнациональную дружбу. Ежегодно в 63-м регионе проводятся больше полусотни национальных фестивалей. Учрежден почетный знак губернатора «За вклад в укрепление дружбы народов». Создана новая региональная общественная организация - "Союз народов Самарской области" включающая в себя актив 28 национальных общественных объединений. Уже этой весной в Куйбышевском районе откроет свои двери "Парк дружбы народов".
Дмитрий Азаров, ВРИО губернатора Самарской области:
«Динамика в последнее время на территории Самарской области положительная - доля граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения, увеличивается. На территории Самарского региона есть традиции добрососедского проживания людей разных национальностей, разных конфессиональных предпочтений, но это несет в себе опасность, чтобы мы не ушли в состояние благодушия».
По итогам совещания принято решение сделать системным контроль за миграционными процессами. Этому должны способствовать недавние изменения в руководстве регионального управления МВД, прокуратуры, а также верхушки исполнительной власти.
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