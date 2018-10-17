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В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут 
17 октября 2018, 09:20
Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об 
17 октября 2018, 08:00
Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

В Тольятти во время операции «Арсенал» у 57-летнего жителя частного дома по улице Первомайской нашли и изъяли патроны, а также различные инструменты. По словам мужчины, у которого ранее не было проблем с законом, он делал патроны для себя. Он знал, 
17 октября 2018, 05:34
В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом

В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом

В среду, 17 октября, произошла страшная авария в селе Тимофеевка в Ставропольском районе. Примерно в десять часов утра на перекрестке улиц Восточной и Строителей ехал 34-летний водитель МАЗ. Он направлялся по улице Восточной в сторону Строителей, когда при выезде с 
17 октября 2018, 04:43
В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля 
16 октября 2018, 11:04
Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже 
27 апреля 2018, 12:03
Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
Один человек 

15 июня 2017, 05:18
Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического 

13 апреля 2017, 05:06
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