Самарская область входит в пятерку регионов, где один из самых высоких показателей по одновременной заболеваемости туберкулезом и ВИЧ. В целом на каждые 100 тысяч населения в регионе сейчас приходится 136 больных. В целом по России носителями палочки Коха - бактерии, вызывающей туберкулез, являются от 70 до 99% населения. Врачи сейчас фиксируют положительную динамику, но проблем все равно хватает.
На каждые 100 тысяч жителей Самарской области сейчас приходится 136 больных туберкулезом. Пять лет назад их было почти 178. При этом в прошлом году заболеваемость - то есть количество новых выявленных пациентов на те же 100 тысяч человек составляла почти 52 случая вместо 77 в 2013-м. Между тем, буквально в начале 2000-х Россия попала в составленный ВОЗ список стран с высоким уровнем туберкулеза наряду с Кенией, Замбией и Мозамбиком.
- В 90-е годы у нас была нарушена вся система борьбы с туберкулезом за счет социальных моментов, тогда у нас почти в 3 раза увеличилась заболеваемость детей и подростков. После этого, если туберкулез начался, то он долго будет протекать и остановить его очень сложно, - отметила главный детский специалист-фтизиатр Минздрава России Валентина Аксенова.
Сейчас по уровню противотуберкулезных мероприятий Россию, наоборот, ставят в пример. Однако, в ряде регионов ситуация по-прежнему тяжелая. И дело не только в количестве пациентов. А в том, что сейчас все большее распространение получают лекарственно-устойчивые формы туберкулеза, при этом, зачастую они наблюдаются у тех, кто также заражен ВИЧ-инфекцией. Например, в соседней Саратовской области уровень заболеваемости по таким случаям ниже в разы. По данному показателю Самарская область вместе с Юго-востоком Татарстана, Оренбургской, Ульяновской Свердловской областями и Пермским краем входит в своеобразный ТОП-антирейтинга.
- Фтизиаторам Самарской области приходится тяжелее вдвойне, поскольку им приходится лечить не только туберкулез, а лечить туберкулез у больного с ВИЧ-инфекцией, у больного СПИДом практически, у которого в примерно в 80% случаев имеется и гепатит С, имеются другие болезни.Это, конечно, накладывает отпечаток на показатели, которые есть, - считает главный фтизиатр ПФО Равиль Валиев.
Вылечить такие формы туберкулеза, особенно в сочетании с ВИЧ-инфекцией очень сложно и дорого. С одной стороны, необходимы весьма затратные противоэпидемические мероприятия, с другой - обычные лекарства в таких случаях неэффективны.
- Безусловно это дорогостоящее лечение в разы превышает обычный случай чувствительного туберкулеза. Несоизмеримо выше, - рассказала главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. - Поскольку это лечение дорогостоящее, на федеральном уровне было принято решение помогать регионам. Хотя регион несет ответственность за лечение и обеспечение больных лекарствами, вот уже который год федеральный бюджет сначала выделял средства, чтобы регионы сами покупали, а последние три года федеральный центр сам закупает дорогостоящие препараты для регионов))
При этом у обывателя до сих пор бытует мнение, что туберкулез - это болезнь определенных социальных слоев. Например, тех, кто находится или вернулся из мест лишения свободы. Но это уже давно не так.
- С туберкулезной инфекцией сталкивается практически каждый человек. У 90% все заканчивается абсолютно благополучно. Столкнулся и дальше с ней благополучно сосуществует. Только 10%, у кого иммунная система дает сбои или он нерегулярно плохо длительное время питается, не следит за здоровым образом жизни - вот эти 10% попадают в группу высокого риска, - уверяет главный детский фтизиатр Самарской области и ПФО Лада Барышникова.
Таким образом, здоровый образ жизни сам по себе служит хорошей защитой от проникновения инфекций в организм. Кроме того, напоминают медики, необходимо регулярно делать флюорографию, ранняя диагностика туберкулеза позволяет подавить болезнь в зародыше.