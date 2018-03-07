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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Материалы по теме:

2,5 миллиона бюллетеней для выборов президента РФ напечатали в Самаре

2,5 миллиона бюллетеней для выборов президента РФ напечатали в Самаре

До выборов президента РФ осталось две недели. Бланки для голосования уже переданы в облизбирком.

Для выборов президента России в Самаре напечатали около 2,5 миллионов бюллетеней для голосования. В пятницу, 2 марта, под пристальным надзором наблюдателей из США и Германии типография передала 

5 марта 2018, 12:55
Самара попала в десятку российских городов будущего

Самара попала в десятку российских городов будущего

Самара вошла в десятку российских городов будущего. Об этом говорят данные рейтинга, составленного экспертами  Foreign Direct Investment Intelligence.

При распределении мест учитывалось около сотни различных параметров, таких как, экономический потенциал, уровень деловой активности, транспортная доступность, эффективность затрат и многое 
2 марта 2018, 09:07
ТИКи в Самарской области возьмут под круглосуточную охрану

ТИКи в Самарской области возьмут под круглосуточную охрану

В Самаре 28 февраля состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области. Речь зашла о вопросах обеспечения безопасности во время избирательной кампании и в день голосования. Врио губернатора Дмитрий Азаров и представители силовых структур в частности обсудили антитеррористическую 
1 марта 2018, 03:33
Выборы президента: 2,5 млн бюллетеней напечатают для Самарской области

Выборы президента: 2,5 млн бюллетеней напечатают для Самарской области

До выборов президента РФ остается 19 дней. В Самарской области уже начали печатать бюллетени. В общей сложности их будет 2,5 миллиона экземпляров. Бланки двух видов: обычные и специально приспособленные для КОИБов - автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней. Бумаги будут готовы 

28 февраля 2018, 12:58
В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда 

19 февраля 2018, 11:24
Качество жизни в Самарской области снизилось

Качество жизни в Самарской области снизилось

Самарская область опустилась с 16-го на 20-е место в рейтинге качества жизни регионов России. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном аналитическим агентством «РИА-рейтинг». При ранжировании учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп: доходы населения, занятость и рынок труда, 
14 февраля 2018, 07:22
Самара заняла 7 место в России по числу фастфудов

Самара заняла 7 место в России по числу фастфудов

Самара заняла 7-е место в России по количеству присутствия фастфуд-сетей. Рейтинг подготовили аналитики из сервиса r_keeper. Согласно данным исследования, в Самаре преобладают рестораны сети McDonaldʼs, которых в городе - 15. На втором месте - KFC в количестве 13-ти штук. Есть 

2 февраля 2018, 08:02
Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

 АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, стоимость эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов в эфире телеканала «ТЕРРА» составляет:
 
  1. Размещение политической рекламы в эфире т/к 
17 января 2018, 08:12
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