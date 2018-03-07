Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской и Свердловской областях. Среди самых пассивных субъектов - Дагестан, Чечня и Чувашия, Забайкальский и Ставропольский края, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округи. Максимальные усилия властей на местах брошены на явку, отмечают эксперты. Создается ажиотаж вокруг социальной одобряемости и престижности участия в выборах. В ряде субъектов Федерации акцент делался на поквартирные обходы избирателей и различные конкурсы для молодежи, проведение голосований по вопросам местной повестки.
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2,5 миллиона бюллетеней для выборов президента РФ напечатали в Самаре
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5 марта 2018, 12:55
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Самара попала в десятку российских городов будущего
Самара вошла в десятку российских городов будущего. Об этом говорят данные рейтинга, составленного экспертами Foreign Direct Investment Intelligence.
При распределении мест учитывалось около сотни различных параметров, таких как, экономический потенциал, уровень деловой активности, транспортная доступность, эффективность затрат и многое …
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2 марта 2018, 09:07
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ТИКи в Самарской области возьмут под круглосуточную охрану
В Самаре 28 февраля состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области. Речь зашла о вопросах обеспечения безопасности во время избирательной кампании и в день голосования. Врио губернатора Дмитрий Азаров и представители силовых структур в частности обсудили антитеррористическую …
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1 марта 2018, 03:33
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Выборы президента: 2,5 млн бюллетеней напечатают для Самарской области
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28 февраля 2018, 12:58
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В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки
Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда …
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19 февраля 2018, 11:24
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Качество жизни в Самарской области снизилось
Самарская область опустилась с 16-го на 20-е место в рейтинге качества жизни регионов России. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном аналитическим агентством «РИА-рейтинг». При ранжировании учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп: доходы населения, занятость и рынок труда, …
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14 февраля 2018, 07:22
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Самара заняла 7 место в России по числу фастфудов
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2 февраля 2018, 08:02
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Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, стоимость эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов в эфире телеканала «ТЕРРА» составляет:
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17 января 2018, 08:12