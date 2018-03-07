2,5 миллиона бюллетеней для выборов президента РФ напечатали в Самаре До выборов президента РФ осталось две недели. Бланки для голосования уже переданы в облизбирком. Для выборов президента России в Самаре напечатали около 2,5 миллионов бюллетеней для голосования. В пятницу, 2 марта, под пристальным надзором наблюдателей из США и Германии типография передала …