На следующей неделе Самарская область впервые примет на своей земле Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017. В качестве площадки выбрана тольяттинская акватория Волги. И одновременно там же будет проходить традиционный всероссийский фестиваль "Жигулевское море".
Куйбышевское водохранилище в качестве места проведения Международного чемпионата по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 выбрано не случайно. Здесь не только уникальный природный рельеф,но и особые аэрологические условия. Ветер есть всегда.
Александр Кобенко, вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
- Мы соревновались на самом деле с Канадой. Для нас это большая удача, и мы должны правильно распорядиться этим правом проведения чемпионата с тем, чтобы закрепить эту площадку как основную на будущее. Чтобы на этой площадке проходили не только международные соревнования, но и чемпионаты России ежегодно. Мы должны создать условия для того, чтобы в целом эти виды спорта развивались в нашем регионе, в нашей стране.
Одновременно здесь же будет проходить всероссийский фестиваль "Жигулевское море". Кульминация соревнований придется на выходные - 25 и 26 февраля. На набережной Тольятти развернется большое количество спортивных площадок, в воздух поднимутся воздушные змеи. Всех желающих будут катать на собачьих упряжках. В субботу впервые пройдет экстремальный марафон "SNOWMAN". Участникам предстоит преодолеть больше 16-ти препятствий на трассе в три километра.
Евгения Котлярова, руководитель проекта SNOWKITERUSSIA
- Молодые люди, парни, девушки, хотят себя испытать, бросают вызов. Бегут, проходят огонь, воду и медные трубы. Там и огневые барьеры есть, и куча всяких интересностей, которые не буду раскрывать. Можно посмотреть старт, потом перебежать на дистанцию и поддержать участников на дистанции в нескольких местах поболеть.
Призовой фонд забега - 35 тысяч рублей.
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