7
08
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские чиновники не умеют тратить деньги?

Самарские чиновники не умеют тратить деньги?

Чиновники областного правительства не смогли потратить деньги вовремя, выяснили сегодня общественные эксперты во время публичных слушаний по отчету об исполнении регионального бюджета за 2016 год. Так, по итогам года в 63-м регионе доходы в областную казну поступили на 100,2% от 

30 мая 2017, 05:57
Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и 

29 мая 2017, 04:03
Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

Белоруссия намерена в ближайшем будущем выйти на докризисный уровень товарооборота с Самарской областью. Об этом заявил в Минске белорусский вице-премьер Михаил Русый на встрече с вице-губернатором российского региона Игорем Ереминым.
По словам руководителя белорусского кабмина, падение товарооборота остановилось. В 2016-м 

23 мая 2017, 09:00

"Народный заем" продадут на вторичном рынке

"Газбанк" выступит посредником при реализации облигаций "Народного займа" Самарской области на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении эмитента ценных бумаг -  ООО "Технологии строительства СОФЖИ". Соответствующий договор был заключен 19 мая. Финансовому учреждению предстоит предоставлять информацию об эмитенте покупателям, 

22 мая 2017, 05:32
В Самарской области проживает 3,5 тысячи чернобыльцев

В Самарской области проживает 3,5 тысячи чернобыльцев

Годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По своим масштабам и нанесенному ущербу техногенная авария относится к одной из самых страшных в истории человечества.

К ликвидации последствий в 1987-м году было привлечено 800 тысяч граждан Советского союза, в том числе 

25 апреля 2017, 07:36
Минфин анонсировал старт продаж

Минфин анонсировал старт продаж "народных облигаций" с 26 апреля

Пресс-служба Минфина сообщила, что реализация облигаций федерального займа для физлиц стартует 26 апреля в отделениях ВТБ 24 и ПАО Сбербанк. Объем выпуска ОФЗ составит 15 млрд. рублей, номинальная стоимость одной облигации - 1000 р.
Называются и сроки завершения размещения облигаций 

25 апреля 2017, 09:45
Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Россияне смогут с апреля на протяжении шести месяцев покупать облигации пилотного выпуска федерального займа для физлиц. Как информирует РИА "Новости", стоимость бумаг Минфин станет определять еженедельно в зависимости от цены рыночных трехлетних ОФЗ.
Отметим, что минимальная сумма приобретения бумаг одного 

23 марта 2017, 09:50
Минфин готовится занимать деньги у россиян

Минфин готовится занимать деньги у россиян

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект приказа об основных параметрах «народных облигаций». Согласно документу, ценные бумаги будут размещены уже в 1-м квартале 2017 года и будут напоминать депозит. Они не будут обращаться на вторичном рынке, продать другому человеку их нельзя, 

27 февраля 2017, 01:28
Россия выплатила Кувейту долг СССР в 1,7 млрд долларов

Россия выплатила Кувейту долг СССР в 1,7 млрд долларов

По информации, размещенной на официальном интернет-сайте Министерства финансов, 26 апреля 2016 года Россия выполнила все обязательства бывшего Советского Союза по погашению долга перед государством Кувейт.  

Кредит был оформлен в 1991 году, когда СССР неожиданно понадобилось привлечь деньги 
21 мая 2016, 01:35
Госдолг Самарской области вырос на рекордные 4,5 млрд рублей

Госдолг Самарской области вырос на рекордные 4,5 млрд рублей

По итогам июня текущего года объем государственного долга Самарской области вырос на рекордные 4,5 млрд рублей и достиг 59 млрд, говорится в отчете Министерства финансов России. Для сравнения: с января по май этот показатель вырос всего на 500 млн. 
22 июля 2015, 01:12
Внутренний государственный долг России вырос

Внутренний государственный долг России вырос

4 триллиона 496 миллиардов рублей - таков на данный момент размер государственного внутреннего долга России, выраженный в ценных бумагах. За прошедший месяц сумма выросла почти на 32,5 миллиарда рублей, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минфин. Речь идет об увеличении 

8 июля 2014, 01:09
Самарская область заняла 6-е место среди регионов России по объему госдолга

Самарская область заняла 6-е место среди регионов России по объему госдолга

Самарская область заняла 6-е место среди 84 регионов России по объему госдолга. Информацию об обязательствах субъектов опубликовал Минфин страны. По данным ведомства, долг 63-го региона на 1 сентября составляет 41 млрд рублей. Еще год назад этот показатель был на 6 

1 октября 2013, 04:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна