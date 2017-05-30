За последние 5 лет госдолг Самарской области увеличился почти вдвое до 66 с половиной миллиардов рублей. Для погашения своих финансовых обязательств правительство намерено выпустить очередную партию облигаций на 10 миллиардов рублей. Каждая бумага будет стоить тысячу рублей. Купить их можно будет уже 9 июня. Предложение касается только банков. Доход по этим купонам они будут получать в течение 7 лет, вплоть до 31 мая 2024 года. Как уже сообщала «ТЕРРА», оператором данной процедуры будет банк «ВТБ Капитал». Напомним, первый раз регион выпустил облигации в 2012 году. Тоже на 10 миллиардов рублей. Они будут погашены уже в декабре.
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