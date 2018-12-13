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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП
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13 декабря 2018, 12:12
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44
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В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности
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13 декабря 2018, 11:25
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Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд
Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию …
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13 декабря 2018, 11:00
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В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра
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10 декабря 2018, 07:39
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«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре
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10 декабря 2018, 11:20
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В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
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6 декабря 2018, 08:15
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Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях
Американские ученые заявили о создании искусственного интеллекта, который с большой степенью вероятности способен определить в соцсетях людей с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Об этом рассказывают зарубежные издания.
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7 июня 2017, 09:10
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Ученые: 70% смертей в мире вызваны вредными привычками
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9 октября 2016, 08:07
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Ученые выяснили, что человеку мешает бросить курить
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6 октября 2016, 01:06
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Ученые: Качество сна в детстве влияет на развитие алкоголизма
Ученые из Университета Питтсбурга (США) выяснили, что развитие вредных привычек зависит от качества и продолжительности сна в детском возрасте. Так, 20% детей, страдавших недосыпом, впоследствии были подвержены алкоголизму и наркотической зависимости. В ходе исследования учитывались такие факторы, как раса, социальная …
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3 октября 2016, 02:17