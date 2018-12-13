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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 12.12.2018 
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Материалы по теме:

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором находились дети. После удара автобус 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В областной столице раскрыли преступление, которое произошло 19 лет назад. Еще 13 января 1999 года в подъезде дома на улице Победы обнаружили тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что перед смертью она выпивала с неким мужчиной, но выйти 
13 декабря 2018, 11:25
Судьбу бомбоубежища под заводом

Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд

Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию 
13 декабря 2018, 11:00
В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

Информация о том, что в Самаре вспышка кори сначала появилась в социальных сетях. Об этом писали родители со ссылкой на врачей-педиатров, которые якобы призывали горожан воздержаться от посещения торговых центров, так как недуг распространяется именно там. С 27 ноября по 
10 декабря 2018, 07:39
«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

На текущий момент в Самаре корью болеют 5 человек. Заболевание зарегистрировано среди сотрудников гипермаркета «Лента» в ТЦ «Аврора». Всего с начала года в регионе отмечено 18 лабораторно подтверждённых случаев кори. Об этом в понедельник, 10 декабря, на специальном брифинге рассказала 
10 декабря 2018, 11:20
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту 
6 декабря 2018, 08:15
Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Американские ученые заявили о создании искусственного интеллекта, который с большой степенью вероятности способен определить в соцсетях людей с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в процессе психологических тестов за пятилетний период. 

7 июня 2017, 09:10
Ученые: 70% смертей в мире вызваны вредными привычками

Ученые: 70% смертей в мире вызваны вредными привычками

Британские ученые сообщили, что 70% смертей в мире вызваны вредными привычками. Этот вывод эксперты сделали в рамках исследования, изучив данные жителей 195 стран, собранные с 1990 по 2015 год.

Исследователи заявили, что за последние 15 лет уменьшилось количество смертей из-за инфекций, 

9 октября 2016, 08:07
Ученые выяснили, что человеку мешает бросить курить

Ученые выяснили, что человеку мешает бросить курить

Английские ученые в процессе серии экспериментов определили, что есть время, когда люди физически не могут бросить курить. Это относится к периоду, когда человек пребывает в состоянии депрессии. Специалисты говорят, что в подобных ситуациях люди утрачивают как психические, так и физические 

6 октября 2016, 01:06
Ученые: Качество сна в детстве влияет на развитие алкоголизма

Ученые: Качество сна в детстве влияет на развитие алкоголизма

Ученые из Университета Питтсбурга (США) выяснили, что развитие вредных привычек зависит от качества и продолжительности сна в детском возрасте. Так, 20% детей, страдавших недосыпом, впоследствии были подвержены алкоголизму и наркотической зависимости. В ходе исследования учитывались такие факторы, как раса, социальная 

3 октября 2016, 02:17
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