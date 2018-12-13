Британские ученые сообщили, что 70% смертей в мире вызваны вредными привычками. Этот вывод эксперты сделали в рамках исследования, изучив данные жителей 195 стран, собранные с 1990 по 2015 год.

Исследователи заявили, что за последние 15 лет уменьшилось количество смертей из-за инфекций, …