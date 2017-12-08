Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы А в ПФО она занимает первое место. На миграционный учет с начала 2017 года поставлено 233 тысячи лиц. И это только официальная статистика. Обсудить проблему межнациональных и межэтнических отношений в Самару в понедельник прибыл заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, …