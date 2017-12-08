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Материалы по теме:

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей

Жители Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей - более 215 000 кВт*ч. Таковы данные за октябрь. По всем фактам составлены акты.

«Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся 

29 ноября 2017, 10:32
Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно

Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Такая задача поставлена перед новыми губернаторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, целый ряд субъектов привыкли получать манну небесную из федерального центра, при этом сами никаких усилий для создания налоговой базы 

27 ноября 2017, 07:02
Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы

Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы

А в ПФО она занимает первое место. На миграционный учет с начала 2017 года поставлено 233 тысячи лиц. И это только официальная статистика. Обсудить проблему межнациональных и межэтнических отношений в Самару в понедельник прибыл заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, 

20 ноября 2017, 01:20
В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

Врача из Новокуйбышевска осудили за взятки.

Бывший отоларинголог местной городской больницы ГБУЗ СО НЦГБ признан виновным в получении взяток, сообщает прокуратура Самарской области. По сообщению надзорного ведомства, в уголовном деле фигурирует два эпизода «получения взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 

8 ноября 2017, 09:38
Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
В  период 

20 октября 2017, 01:15
МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год

МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год

По заявлению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, ежегодный суммарный объем взяток во всех странах составляет $1,5-2 трлн. Это порядка 2% от мирового объема ВВП.
Впрочем, речь идет лишь о верхушке айсберга, а долгосрочное влияние гораздо более глубоко, отметила г-жа 

19 сентября 2017, 02:13
Опрос: Более 70% россиян считают взятки главной проблемой

Опрос: Более 70% россиян считают взятки главной проблемой

Опрос, проведенный специалистами Центра стратегических разработок, выявил, что примерно две трети россиян считают коррупцию самой большой проблемой нашей страны. Как показали результаты исследования, свыше 70% граждан Российской Федерации заявили, что получение взятки с использованием служебного положения не подлежит никакому оправданию.

11 сентября 2017, 10:18
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