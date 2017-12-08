Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток, за период с января по октябрь текущего года их число выросло почти на 30 процентов, сообщает Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство опубликовало очередной сборник статистических данных о преступности на территории страны. В целом по России зафиксировано сокращение числа преступлений на 5,2 процента. В ПФО снижение составило 4,5 процента. Количество незаконных деяний, предусмотренных статьей 290 Уголовного Кодекса "получение взятки", в Российской Федерации снизилось вдвое. Тогда как в Самарской губернии выявлен резкий рост. Причины такого дисбаланса Генпрокуратура не объясняет. К слову, по показателю "дача взятки" регион находится на 30-м месте в РФ.
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Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области
Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи.
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7 декабря 2017, 12:39
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В Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей
Жители Самарской области украли электроэнергии на 180 000 рублей - более 215 000 кВт*ч. Таковы данные за октябрь. По всем фактам составлены акты.
«Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах Самарской области. В основном это бытовые потребители, пытающиеся …
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29 ноября 2017, 10:32
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Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно
Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Такая задача поставлена перед новыми губернаторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, целый ряд субъектов привыкли получать манну небесную из федерального центра, при этом сами никаких усилий для создания налоговой базы …
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27 ноября 2017, 07:02
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Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы
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20 ноября 2017, 01:20
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В Новокуйбышевске врача осудили за взятки
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8 ноября 2017, 09:38
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Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки
Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
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20 октября 2017, 01:15
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МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год
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19 сентября 2017, 02:13
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Опрос: Более 70% россиян считают взятки главной проблемой
Опрос, проведенный специалистами Центра стратегических разработок, выявил, что примерно две трети россиян считают коррупцию самой большой проблемой нашей страны. Как показали результаты исследования, свыше 70% граждан Российской Федерации заявили, что получение взятки с использованием служебного положения не подлежит никакому оправданию.
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11 сентября 2017, 10:18