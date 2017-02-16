Власти Самарской области решили обратиться в полицию из-за проблем, возникших при долевом строительстве трех домов. Речь идет о коттеджном поселке "Дубрава" в Заярье, квартале 3а Автозаводского района Тольятти и доме № 240Б на улице Советской Армии в Самаре.
Как сообщает пресс-служба областного кабмина, уже в первом полугодии планируют провести 4 конкурса по выбору подрядчиков, которые достроят эти долевки. На конец 2016 года в регионе оставалось 16 подобных недостроев. За прошлый год было сдано 7 объектов на 1123 квартиры. Сейчас готовятся к вводу 2 дома, до конца текущего года власти планируют сдать еще 8 для 1200 собственников.
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