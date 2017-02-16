5
23
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Жители Самарской области стали активнее искать работу

Жители Самарской области стали активнее искать работу

Как сообщает HeadHunter, всего с начала года на рынок труда в регионе вышло более 23 тысяч соискателей. По отношению к началу прошлого года рост базы кандидатов составил 12%. Самыми активными в первые месяцы нового года стали представители сфер "Искусство, развлечения, масс-медиа", 

16 февраля 2017, 04:41
Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров 

15 февраля 2017, 11:32
Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы

Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский 

15 февраля 2017, 12:51
Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

По итогам 2016 года средний размер семейного дохода в Самарской области, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, составил 56 тысяч рублей. Это на 7 с половиной тысяч меньше, чем было в 2014-м, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй. Показатель был получен 

15 февраля 2017, 12:40
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет 

14 февраля 2017, 04:44
Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2,5 до 4 лет. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015 года в отделе полиции №22 Автозаводского района. 

26 января 2017, 08:52
Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 

19 января 2017, 05:04
В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства

В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства

В Самарской области может появиться новый проблемный объект долевого строительства
 
По данным Минстроя, в жилом комплексе в поселке Березовка под Тольятти у инвестора возникли сложности с финансами.
Между тем, по официальным данным регионального минстроя в Самарской области, в реестр 

18 октября 2016, 05:32
В Самаре решали вопросы долевого строительства

В Самаре решали вопросы долевого строительства

На межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства в Самарской области было отмечено, что количество обманутых дольщиков уменьшается. Об этом заявил председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.
Один из самых проблемных ЖК – «Солнечная долина», что в Волжском районе. 406 

2 июня 2016, 03:45
В Самаре сдан в эксплуатацию долгострой на улице Луначарского

В Самаре сдан в эксплуатацию долгострой на улице Луначарского

Число обманутых дольщиков в Самаре сократилось ещё на 55 человек. В эксплуатацию сдан 25-этажный дом по адресу: улица Луначарского, 5. Возведение здания началось ещё в 2002 году, но компания-застройщик вскоре обанкротилась.

Алексей Сидоров мечтал переступить порог собственной квартиры долгие 
8 февраля 2016, 01:11
Депутаты губдумы приняли законопроекты, касающиеся долевого строительства и социальной поддержки

Депутаты губдумы приняли законопроекты, касающиеся долевого строительства и социальной поддержки

Депутаты губернской думы внесли изменения в областной законопроект об инвестициях в Самарской области. Теперь замороженные стройки, в которые дольщики вложили свои средства, будут считаться инвестиционными проектами. Это позволит продолжить работы на объектах. Напомним, раньше достроить такие дома было сложно, поскольку 
27 октября 2015, 06:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна