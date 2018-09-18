Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 745 тысяч рублей. Количество коней, которых планируется арендовать за эти деньги, не уточняется.
|
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
|
18 сентября 2018, 12:38
|
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
|
18 сентября 2018, 11:45
|
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
|
18 сентября 2018, 11:27
|
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
|
18 сентября 2018, 11:03
|
В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
|
31 июля 2018, 06:01
|
Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018
|
10 июля 2018, 02:39
|
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей
Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям …
|
8 февраля 2018, 09:45
|
Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей
Из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, передает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа. Злоумышленники проникли на частную территорию и вывели четырех животных из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца. Некоторых …
|
31 августа 2017, 10:37