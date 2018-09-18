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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

В пятницу, 21 сентября, в  Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих  новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» 
18 сентября 2018, 11:03
В блогах: конный завод

В блогах: конный завод "Ермак"

Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.

"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный 
31 июля 2018, 06:01
Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018

Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018

В Самару прибыл известный конный путешественник - китаец Цзин Ли. Напомним, что он решил устроить верховой поход в честь чемпионата мира по футболу-2018 по всем его городам-организаторам. Он выехал в путь 21 марта. Самара стала четвертым пунктом, куда добрался Цзин 

10 июля 2018, 02:39
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям 

8 февраля 2018, 09:45
Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей

Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей

Из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, передает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа. Злоумышленники проникли на частную территорию и вывели четырех животных из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца. Некоторых 
31 августа 2017, 10:37
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