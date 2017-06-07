В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Материалы проверки также направлены в городское управление ГИБДД для решения вопроса о возбуждении в отношении должностных лиц компании административных дел.
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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня
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7 июня 2017, 11:00
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В Самаре из-за перекрытых дорог изменились 13 маршрутов общественного транспорта
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5 июня 2017, 09:37
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В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку
Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, …
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2 июня 2017, 09:30
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В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход
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2 июня 2017, 09:30
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В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям
Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а …
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31 мая 2017, 11:38
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В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской
Директор одной из оружейных мастерских Автограда был оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.
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26 мая 2017, 04:39
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Прокуратура снизила цены на воду
Самарское Министерство энергетики и ЖКХ по требованию прокуратуры снизило темпы роста цен на питьевую воду и водоотведение. Ранее надзорный орган проверил соблюдение требований закона при изменении тарифов на коммунальные услуги. Были выявлены нарушения. В частности, приказ Минэнерго от 08 ноября 2016 …
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24 мая 2017, 03:28
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В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву
Прокуратурой города Тольятти по сведениям, размещенным в СМИ, осуществлена проверка работы открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для перевозки химических продуктов, находящейся в Комсомольском районе Автограда. В процессе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» отмечены грубые нарушения требований законодательства при обращении …
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23 мая 2017, 04:50
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Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
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15 мая 2017, 07:15
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В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить
Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Свободы в Кировском районе. По предварительной версии полицейских, …
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16 апреля 2017, 02:48
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Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе
В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под …
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13 апреля 2017, 01:53
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В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги
Куйбышевская транспортная прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре, пишет 63.ру.
«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые …
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18 февраля 2017, 04:29