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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

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В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям

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В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской

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24 мая 2017, 03:28
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В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву

Прокуратурой города Тольятти по сведениям, размещенным в СМИ, осуществлена проверка работы открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для перевозки химических продуктов, находящейся в Комсомольском районе Автограда. В процессе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» отмечены грубые нарушения требований законодательства при обращении 

23 мая 2017, 04:50
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

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В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить

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Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

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Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
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«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые 
18 февраля 2017, 04:29
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