В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется Сотрудники Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов уверены, что курильщики вдыхают больше вредных веществ, чем это указано на пачках сигарет. Количество смол, никотина и угарного газа, как минимум, в два раза выше, чем это заявлено.



Причем, разница в …