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Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области
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10 июля 2018, 04:04
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9 июля 2018, 11:04
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В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
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14 июня 2018, 11:10
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Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током
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7 июня 2018, 10:52
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
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25 апреля 2018, 11:20
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Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект
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24 апреля 2018, 07:18
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NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию
NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.
Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом …
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23 апреля 2018, 09:43
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Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации
Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.
Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст CFBDSIR 2149-0403 составляет около …
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20 апреля 2018, 09:40