В пятницу, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с рекордным для отечественной космонавтики количеством спутников. Пуск прошел в штатном режиме, сообщает Роскосмос. На борту изделия ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны - Союз машиностроителей России, разместили аппарат дистанционного зондирования земли «Канопус» и 72 малых спутника, произведенных в Германии, Японии, Норвегии, Канаде, России и США. В том числе, университетские. Их при помощи разгонного блока «Фрегат» до сегодняшнего вечера разведут по трем различным орбитам, и таким образом будут исполнены десятки федеральных контрактов и договоров Главкосмоса. Отметим, мировой рекорд по количеству выведенных на орбиту одним носителем спутников принадлежит Индии, которая в феврале отправила в космос сразу 104 аппарата.
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РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей
Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на …
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10 июля 2017, 05:48
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Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения
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4 июля 2017, 04:37
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Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов
Самарские машиностроители занимаются не только поддержкой промышленных предприятий региона, но и активно участвуют в культурной жизни губернии. На 44-м фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно прошел на Мастрюковских озерах, региональное отделение СоюзМаш провело сразу несколько мероприятий. Во-первых, наградили …
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4 июля 2017, 02:26
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Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»
Перспективы трудоустройства, будущее российской промышленности и альтернативная служба в армии. Эти и другие вопросы волнуют молодых самарцев. Откровенный разговор с молодежным активом области состоялся у депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза Машиностроителей России, депутата Госдумы Владимира Гутенева.
Открыто и без официоза. …
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3 июля 2017, 12:31
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При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек
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15 июня 2017, 12:52
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Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску
Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили …
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30 мая 2017, 12:06
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Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете
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20 апреля 2017, 12:19
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Самарскую ракету собрали из японских машин
В группе "ВК" "Самарские водители" рассказали, что 12 апреля в Хабаровске местные автолюбители выстроили ракету из 50 машин в честь Дня космонавтики. К сожалению, на Дальнем Востоке редко встречаются автомобили российского производства. Поэтому самарскую ракету "Союз" пришлось собирать из праворульных …
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14 апреля 2017, 09:31
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NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом
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14 июля 2016, 09:55
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Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация
Из-за ЧП на космодроме Восточный руководителям всех предприятий «Роскосмоса» придётся пройти переаттестацию, пишут федеральные СМИ. Пуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками с нового космодрома произвели 28-го апреля со второй попытки. Изначально старт был назначен на 27-е число, однако …
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6 мая 2016, 02:02
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Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника
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28 апреля 2016, 10:04