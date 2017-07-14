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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

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Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

ПАО «Кузнецов» опубликовало итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до 3 миллиардов 959 миллионов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам совета директоров предприятия не выплачивалось. А 

4 июля 2017, 04:37
Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители занимаются не только поддержкой промышленных предприятий региона, но и активно участвуют в культурной жизни губернии. На 44-м фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно прошел на Мастрюковских озерах, региональное отделение СоюзМаш провело сразу несколько мероприятий. Во-первых, наградили 

4 июля 2017, 02:26
Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Владимир Гутенев: «Технический прогресс - это благо»

Перспективы трудоустройства, будущее российской промышленности и альтернативная служба в армии. Эти и другие вопросы волнуют молодых самарцев. Откровенный разговор с молодежным активом области состоялся у депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза Машиностроителей России, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

Открыто и без официоза. 

3 июля 2017, 12:31
При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек

При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек

В Казахстане из-за пожара после падения частей ракеты «Союз-2.1а» погиб человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики. ЧП случилось в степи в 40 километрах от города Жезказган Карагандинской области. Скончался 53-летний мужчина, 49-летний 
15 июня 2017, 12:52
Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску

Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску

Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили 

30 мая 2017, 12:06
Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Сегодня, 20 апреля, в 10 часов 13 минут по московскому времени с первой площадки космодрома Байконур на международную космическую станцию успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-04» с экипажем очередной экспедиции.

Он состоит из командира корабля Федора Юрчихина и астронавта 
20 апреля 2017, 12:19
Самарскую ракету собрали из японских машин

Самарскую ракету собрали из японских машин

В группе "ВК" "Самарские водители" рассказали, что 12 апреля в Хабаровске местные автолюбители выстроили ракету из 50 машин в честь Дня космонавтики. К сожалению, на Дальнем Востоке редко встречаются автомобили российского производства. Поэтому самарскую ракету "Союз" пришлось собирать из праворульных 
14 апреля 2017, 09:31
NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к Международной космической станции после 2019 года, однако обсуждение такой возможности до сих пор продолжается, говорится на сайте Американского космического агентства NASA.
14 июля 2016, 09:55
Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация

Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация

Из-за ЧП на космодроме Восточный руководителям всех предприятий «Роскосмоса» придётся пройти переаттестацию, пишут федеральные СМИ. Пуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками с нового космодрома произвели 28-го апреля со второй попытки. Изначально старт был назначен на 27-е число, однако 
6 мая 2016, 02:02
Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Открыта новая глава в истории космонавтики. Сегодня в 5 часов и 1 минуту по московскому времени состоялся первый пуск с построенного для гражданских целей российского космодрома Восточный. Самарская ракета носитель «Союз-2.1А» вывела на целевую орбиту три отечественных спутника, два из которых 

28 апреля 2016, 10:04
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