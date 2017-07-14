Открыта новая глава в истории космонавтики. Сегодня в 5 часов и 1 минуту по московскому времени состоялся первый пуск с построенного для гражданских целей российского космодрома Восточный. Самарская ракета носитель «Союз-2.1А» вывела на целевую орбиту три отечественных спутника, два из которых …