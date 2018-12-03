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«Прогресс» не признает вины в крушении «Союза»
В кулуарах самарского завода "Прогресс", погрязшего в скандалах и уголовных делах, заведенных на топ-менеджеров предприятия, обсуждают, кто же должен взять на себя ответственность за октябрьское крушение ракеты-носителя «Союз-ФГ». Напомним, накануне появилась информация, что причины ЧП установлены. Как рассказал исполнительный директор …
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1 ноября 2018, 11:52
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Стала известна причина крушения ракеты «Союз-ФГ»
31 октября стала известна причина падения ракеты «Союз-ФГ» во время старта с космодрома Байконур. Ее озвучил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, инцидент случился из-за нештатной работы датчика, отвечающего за разделение первой и второй ступеней …
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31 октября 2018, 02:07
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Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару
Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала …
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15 октября 2018, 01:27
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Комиссия Союза машиностроителей России обсудила молодежную политику и профориентацию
В МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках серии мероприятий XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России» 26 сентября 2018 года состоялось заседание Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России.
Перед началом заседания Заместитель Исполнительного директора ОООР «Союз машиностроителей России» Сергей Иванов и …
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2 октября 2018, 11:14
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Эксперты обсудили будущее машиностроения в России
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2 октября 2018, 01:47
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150 миллионов рублей вложат в реконструкцию участка металлургического производства «Кузнецова»
Самарский завод "Кузнецов" потратит 150 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение участка металлургического производства. Соответствующий тендер госпредприятия, входящего в «СоюзМаш России», появился на портале госзакупок. Работы будут выполнены за счет субсидий федерального бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться нанесением …
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25 сентября 2018, 09:35
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В Госдуме обсудили способы снижения стоимости авиаперевозок
В Государственной Думе 12 сентября в первом чтении принят законопроект, который вносит изменения в 21 главу Налогового кодекса РФ и предусматривает совершенствование порядка налогообложения НДС услуг, оказываемых в международных аэропортах при международных перевозках.
«Действующий сейчас порядок налогообложения аэропортовых услуг повышает их …
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13 сентября 2018, 02:19
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Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября
Запуск самарской ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-2», запланированный на 23 сентября, перенесен ориентировочно на 1 ноября, сообщает российский Центр управления полетами. Дата носит уведомительный характер, подчеркивают в ЦУПе, окончательное решение - за госкомиссией Роскосмоса. Дополнительные проверки космического аппарата не выявили …
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21 сентября 2016, 04:54