«Прогресс» не признает вины в крушении «Союза» В кулуарах самарского завода "Прогресс", погрязшего в скандалах и уголовных делах, заведенных на топ-менеджеров предприятия, обсуждают, кто же должен взять на себя ответственность за октябрьское крушение ракеты-носителя «Союз-ФГ». Напомним, накануне появилась информация, что причины ЧП установлены. Как рассказал исполнительный директор …