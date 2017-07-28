Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, …