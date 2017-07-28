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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников

Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников

В пятницу, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с рекордным для отечественной космонавтики количеством спутников. Пуск прошел в штатном режиме, сообщает Роскосмос. На борту изделия ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны - 

14 июля 2017, 12:27
Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, 
14 июля 2017, 11:05
При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек

При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек

В Казахстане из-за пожара после падения частей ракеты «Союз-2.1а» погиб человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики. ЧП случилось в степи в 40 километрах от города Жезказган Карагандинской области. Скончался 53-летний мужчина, 49-летний 
15 июня 2017, 12:52
Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску

Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску

Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили 

30 мая 2017, 12:06
Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Сегодня, 20 апреля, в 10 часов 13 минут по московскому времени с первой площадки космодрома Байконур на международную космическую станцию успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-04» с экипажем очередной экспедиции.

Он состоит из командира корабля Федора Юрчихина и астронавта 
20 апреля 2017, 12:19
В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий 

20 февраля 2017, 04:18
В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки

В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки

В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты – человечки из металлических труб. Всего установлено десять фигур. Благоустройство улицы приурочено к 130-летию самарского водопровода. Юбилей в этом году отпразднуют 14 октября.

Возле каждого человечка установлен стенд с информацией об 
3 октября 2016, 02:05
В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.

Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не 
1 октября 2016, 07:27
В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»

В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»

Народные мотивы ландшафтного дизайна сегодня обсуждают блогеры ЖЖ-сообщества "Самарский край". Блогер Наталья Ширяева выложила публикацию от читателя сообщества. В этот раз внимательных горожан привлекли "Буратино и черепаха Тортилла, притаившиеся в кустах". Плохо узнаваемую инсталляцию по мотивам "Золотого ключика" блогеры 
20 сентября 2016, 06:12
В Самаре создают парк «Космоград»

В Самаре создают парк «Космоград»

В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.  

Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры 

19 августа 2016, 09:47
В Самаре отпразднуют день астронома возле монумента-ракеты

В Самаре отпразднуют день астронома возле монумента-ракеты

Завтра, 14 мая, в Самаре возле музея «Самара Космическая» состоится праздник, посвященный Международному дню астрономии. Начало запланировано на 11 часов. Откроется праздник концертом самарских творческих коллективов, затем пройдут викторины и конкурсы для детей и взрослых. С трех до пяти часов 

13 мая 2016, 02:26
Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры

Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры

Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации, сообщает «Волга-Ньюс». О новом комплексном плане рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев. Уже есть предложения по преображению территории возле музея «Самара космическая». Там планируется установить спутник 
29 февраля 2016, 03:31
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