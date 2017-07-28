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Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников
В пятницу, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с рекордным для отечественной космонавтики количеством спутников. Пуск прошел в штатном режиме, сообщает Роскосмос. На борту изделия ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны - …
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14 июля 2017, 12:27
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Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект
Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, …
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14 июля 2017, 11:05
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При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек
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15 июня 2017, 12:52
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Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску
Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили …
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30 мая 2017, 12:06
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Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете
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20 апреля 2017, 12:19
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В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет
В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий …
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20 февраля 2017, 04:18
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В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки
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3 октября 2016, 02:05
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В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото
В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.
Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не …
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1 октября 2016, 07:27
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В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»
Народные мотивы ландшафтного дизайна сегодня обсуждают блогеры ЖЖ-сообщества "Самарский край". Блогер Наталья Ширяева выложила публикацию от читателя сообщества. В этот раз внимательных горожан привлекли "Буратино и черепаха Тортилла, притаившиеся в кустах". Плохо узнаваемую инсталляцию по мотивам "Золотого ключика" блогеры …
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20 сентября 2016, 06:12
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В Самаре создают парк «Космоград»
В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.
Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры …
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19 августа 2016, 09:47
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В Самаре отпразднуют день астронома возле монумента-ракеты
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13 мая 2016, 02:26
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Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры
Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации, сообщает «Волга-Ньюс». О новом комплексном плане рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев. Уже есть предложения по преображению территории возле музея «Самара космическая». Там планируется установить спутник …
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29 февраля 2016, 03:31