3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз В понедельник, 3 декабря, в 14:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11». В составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Это будет уже …