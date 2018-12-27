Сегодня в 5 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком «Фрегат». На орбиту она вывела российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №5 и 6, а также малые космические аппараты попутной нагрузки из США, Японии, Испании, ЮАР и Германии. Отечественные спутники обеспечат мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, позволят оперативно обнаруживать очаги лесных пожаров, крупных выбросов, заблаговременно прогнозировать стихийные гидрометеорологические явления. Ракета-носитель изготовлена на самарском РКЦ "Прогресс", а двигатели первой и второй ступеней на ПАО "Кузнецов". Оба предприятия входят в одну из крупнейших общественных организаций страны - "Союз машиностроителей России".
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Экс-президент «АвтоВАЗа» стал совладельцем УК аэропорта Жуковский
Бывший президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин стал совладельцем управляющей компании подмосковного аэропорта Жуковский. Это произошло после того, как «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент», которая владела 75 процентами акций УК, продала Алешину 22,5 процента, сохранив за собой контрольный пакет. Сумма сделки не раскрывается. Доля …
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5 декабря 2018, 11:43
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Самарская ракета «Союз-ФГ» успешно стартовала с «Байконура»
3 декабря с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11». На борту космического аппарата к МКС отправился очередной экипаж, в состав которого вошли космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Носитель …
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3 декабря 2018, 05:39
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3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
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3 декабря 2018, 09:31
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"Ресурс" закончился досрочно
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее …
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27 ноября 2018, 10:51
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На «Прогрессе» работает госкомиссия, которая расследует причины ЧП с «Союзом-ФГ»
На самарском РКЦ «Прогресс» начала свою работу комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произведенной на предприятии. Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур 11 октября. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и …
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15 октября 2018, 03:55
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Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
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13 октября 2018, 10:15
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Комиссия Союза машиностроителей России обсудила молодежную политику и профориентацию
В МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках серии мероприятий XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России» 26 сентября 2018 года состоялось заседание Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России.
Перед началом заседания Заместитель Исполнительного директора ОООР «Союз машиностроителей России» Сергей Иванов и …
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2 октября 2018, 11:14
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Эксперты обсудили будущее машиностроения в России
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2 октября 2018, 01:47
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Самарские ракеты «Союз-У» завершают полеты
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5 декабря 2016, 04:13