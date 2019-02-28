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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Стала известна причина крушения ракеты «Союз-ФГ»

Стала известна причина крушения ракеты «Союз-ФГ»

31 октября стала известна причина падения ракеты «Союз-ФГ» во время старта с космодрома Байконур. Ее озвучил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, инцидент случился из-за нештатной работы датчика, отвечающего за разделение первой и второй ступеней 
31 октября 2018, 02:07
Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

11 октября стало известно об аварии с самарской ракетой "Союз МС-10". Носитель стартовал с космодрома «Байконур». На его борту находились члены нового экипажа МКС: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Во время аварии сработала система спасения, и 
11 октября 2018, 01:13
Самарский РКЦ «Прогресс» получил нового гендиректора

Самарский РКЦ «Прогресс» получил нового гендиректора

Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом в своем твиттере сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Соответствующее решение еще во вторник, 26 июня, принял совет директоров предприятия. Информация об этом появилась на следующий день, 
29 июня 2018, 05:13
Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное 
27 июня 2018, 12:04
Вторую очередь космодрома Восточный возведет подрядчик «Самара Арены»

Вторую очередь космодрома Восточный возведет подрядчик «Самара Арены»

Фирма ПСО «Казань», которая строила стадион «Самара Арена», уже через месяц начнет возводить вторую очередь нового космодрома Восточный в Амурской области. Роскосмос получил положительное заключение по проекту стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». Первый запуск запланировали через 3 года. Общий 

28 мая 2018, 02:58
Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ

Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ

Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового 

30 марта 2018, 01:20
На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»

На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»

С космодрома «Восточный» осуществлен первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз 2-1а» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала в 5 часов 7 минут по московскому времени. На орбиту выведены российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 

1 февраля 2018, 02:21
Самарская ракета отправится к Луне

Самарская ракета отправится к Луне

В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет 

25 января 2018, 07:05
Владимир Путин перенес запуск космодрома Восточный

Владимир Путин перенес запуск космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин перенес первый запуск с космодрома Восточный. Об этом, по данным федеральных изданий, было объявлено на совещании, которое глава государства сейчас проводит на самом объекте. По словам Владимира Путина, в космической отрасли недопустимы авралы, поэтому необходимо закончить 
14 октября 2015, 12:41
Часть ракеты упала на жилой дом в Китае

Часть ракеты упала на жилой дом в Китае

27 августа около 11 утра по местному времени обломки двигателя ракеты упали на дом на северо-западе КНР. В крыше строения образовалась дыра, пришла в негодность мебель в одной из комнат, однако никто из жителей не пострадал.
28 августа 2015, 02:29
За первые сутки 14 млн пользователей установили Windows 10

За первые сутки 14 млн пользователей установили Windows 10

Об этом рассказал глава маркетинга Microsoft в блоге компании. Руководство ожидало подобного ажиотажа, поэтому запуск Windows 10 признан успешным.

В настоящий момент из-за беспрецедентного спроса сделано ограничение на одновременную закачку новой ОС. Интернет-провайдеры со всего мира отметили значительное увеличение 
31 июля 2015, 04:44
Ученые из Норвегии с помощью метеозонда запустили в космос пончик с глазурью

Ученые из Норвегии с помощью метеозонда запустили в космос пончик с глазурью

Состоялся первый запуск пончика в открытый космос, об этом сообщило издание Mashable. Метеозонд поднял кондитерское изделие на 32 километра над Землей. Шар-пилот после этого разрушился, а пончик приземлился в море.

Данный научный перформанс норвежцам разрешила местная мэрия.
15 апреля 2015, 10:20
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