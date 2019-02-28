На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза» С космодрома «Восточный» осуществлен первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз 2-1а» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала в 5 часов 7 минут по московскому времени. На орбиту выведены российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 …