В ночь на 28 февраля с Гвианского космического центра состоялся запуск первых космических аппаратов OneWeb-pilot ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М", сообщает Роскосмос. Запуск выполнен в рамках контракта ведомства с компанией Arianespace, в тесной кооперации с российскими отраслевыми предприятиями - подмосковным НПО Лавочкина, "Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры" и входящим в "Союзмаш" самарским РКЦ "Прогресс". На орбиту с высотой около 1 тысячи километров выведено 6 аппаратов. Кроме того, в ходе миссии разгонного блока "Фрегат" была успешно смоделирована полная циклограмма выведения 32 космических аппаратов OneWeb в рамках одного запуска - ее планируется реализовывать в ходе последующих стартов.
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