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Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета
Росгвардия собирается решить давнюю проблему разобщенных региональных баз данных на оружие и его владельцев. Как сообщают российские агентства, в данный момент с этой целью создается система централизованного учета.
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15 июня 2017, 11:06
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В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия
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13 июня 2017, 12:35
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В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»
В Самаре в заброшенном гараже недалеко от Кировского моста обнаружили целый арсенал оружия: восемь гранатометов РПГ-26, десять автоматов Калашникова, огнемет «Шмель» и несколько десятков патронов, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Найденные предметы отправили на экспертизу, …
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9 июня 2017, 11:04
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Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе
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7 июня 2017, 05:00
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Томские разработчики создали первый в мире автомат по продаже SIM-карт - симкомат
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6 августа 2015, 10:00
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Французский мэр получил парковочный талон с ругательствами в свой адрес
Мэр города Мо Жан-Франсуа Копе, припарковавшись, получил талон с надписью «Копе - мэр, который ворует». Как позже выяснилось, неизвестные смогли перепрограммировать некоторые парковочные автоматы, которые стали выдавать чеки с вышеупомянутой надписью. Около 500 подобных талонов получили жители городка.
После …
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5 июня 2015, 02:03
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Россияне стали реже покупать машины с «автоматом»
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2 июня 2015, 05:56
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Убийство в Тольятти: "черная метка"?
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29 октября 2014, 07:28