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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета

Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета

Росгвардия собирается решить давнюю проблему разобщенных региональных баз данных на оружие и его владельцев. Как сообщают российские агентства, в данный момент с этой целью создается система централизованного учета.
Новшество будет востребовано как представителями лицензионно-разрешительной системы Росгвардии, так и оперативниками полиции 

15 июня 2017, 11:06
В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В Госдуме предложили пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас санкция за это составляет всего от одного до двух лет. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение 

13 июня 2017, 12:35
В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре в заброшенном гараже недалеко от Кировского моста обнаружили целый арсенал оружия: восемь гранатометов РПГ-26, десять автоматов Калашникова, огнемет «Шмель» и несколько десятков патронов, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Найденные предметы отправили на экспертизу, 
9 июня 2017, 11:04
Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе

Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе

В среду, 7 июня, на автостоянке, расположенной на Московском шоссе между улицами Космодемьянской и Димитрова, был обнаружен гранатомет. Увидевший его мужчина вызвал полицейских и МЧС. По его словам, оружие лежало всего в нескольких шагах от машин. Силовики отправили находку на 
7 июня 2017, 05:00
Томские разработчики создали первый в мире автомат по продаже SIM-карт - симкомат

Томские разработчики создали первый в мире автомат по продаже SIM-карт - симкомат

Устройство сейчас тестируется, в следующем году начнутся "полевые" испытания аппарата, не имеющего аналогов в мире. С помощью автомата можно за несколько минут заключить договор с оператором связи. Он просканирует лицо пользователя, его паспорт, выдаст ручку и готовый договор. Оплата может 
6 августа 2015, 10:00
Французский мэр получил парковочный талон с ругательствами в свой адрес

Французский мэр получил парковочный талон с ругательствами в свой адрес

Мэр города Мо Жан-Франсуа Копе, припарковавшись, получил талон с надписью «Копе - мэр, который ворует». Как позже выяснилось, неизвестные смогли перепрограммировать некоторые парковочные автоматы, которые стали выдавать чеки с вышеупомянутой надписью. Около 500 подобных талонов получили жители городка.

После 
5 июня 2015, 02:03
Россияне стали реже покупать машины с «автоматом»

Россияне стали реже покупать машины с «автоматом»

До начала этого года продажи легковых машин с автоматической трансмиссией только росли. Так, пять лет назад на долю автомобилей с АКПП приходилось 33,6% рынка, в 2011 году – 38,1%, в 2012-м - 42,4%, в 2013-м уже 45,8%, сообщает "Автостат".
2 июня 2015, 05:56
Убийство в Тольятти:

Убийство в Тольятти: "черная метка"?

Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду 29 октября в половине девятого утра на пересечении улицы Победы и Молодежного бульвара в Тольятти (это недалеко от местной филармонии) неизвестный расстрелял мужчину из автомата. Убийца настиг жертву около спортивного клуба "Шейп". Установлено, что 
29 октября 2014, 07:28
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