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Материалы по теме:

Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
Задавшись целью выявить самых узнаваемых производителей покрышек, специалисты предложили участникам остановить свой выбор на 3 

28 ноября 2017, 04:15
В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.

«Возбуждено 3 уголовных дела по 

24 ноября 2017, 12:49
Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники готовятся к ЧМ-2018 и "снимают языковой барьер". В 2017 году сотрудники ведомства успешно сдали экзамены по английскому языку.
 
«Пять лет назад в Самарской таможне было принято решение о подготовке таможенных  инспекторов со знанием английского языка. Сразу началась 

21 ноября 2017, 11:20
Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

В Самаре полицейские задержали молодого человека, который, по данным силовиков, нанес ущерб популярному бренду гаджетов. Сумма превышает 1 миллион рублей. Факт торговли контрафактной продукцией – мобильными телефонами и другими устройствами - был выявлен в ТЦ, расположенном в Ленинском районе Самары.

«Сотрудникам 

21 ноября 2017, 10:59
В Самаре уничтожили санкционные шампиньоны весом 250 кг

В Самаре уничтожили санкционные шампиньоны весом 250 кг

Самарская таможня обнаружила санкционные шампиньоны польского производства общим весом около 250 килограммов. Свежие грибы хранились на самарской овощной базе. На 83 ящиках с шампиньонами были обнаружены фальшивые этикетки.

«Поверх настоящих бирок, на которых страной происхождения значилась Польша, были приклеены 
9 ноября 2017, 10:59
Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
 
«Дистанционно посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленное лицо приобрело в Республике Беларусь препараты, содержащие 

19 октября 2017, 07:08
В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире

В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире

Пятый год подряд наиболее дорогими на планете брендами названы Apple и Google. Об этом заявили специалисты английской компании Interbrand, занятой в консалтинге.
К этому году котировка бренда Apple выросла до $184,02 млрд, или на 3% за год. Вместе с тем 

26 сентября 2017, 09:18
12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
В Тольятти обнаружены пять точек, где изготавливали, а затем продавали нелегальный алкоголь. В ходе спецоперации сотрудники федеральной службы безопасности 

22 сентября 2017, 02:28
Порядка 4 миллиардов рублей недополучит в этом году Самарская область от акцизов на алкоголь

Порядка 4 миллиардов рублей недополучит в этом году Самарская область от акцизов на алкоголь

По оценке региональных властей, этот тренд противоречит федеральному. Только в прошлом году поступления в бюджет России от алкогольной продукции выросли на 30%. Причина - неконтролируемый рост доли контрафакта на региональном рынке.
В ассортименте продуктового магазина на улице Юбилейной преобладает алкоголь. 

8 сентября 2017, 03:07
У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками 

9 августа 2017, 10:14
Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование

Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование

78 исследований, осуществленных профессором Университета Иллинойса Джоном Виртцем, продемонстрировали, что агрессивная сексапильность только вредит рекламному бизнесу. Как утверждает ученый, потребитель в таких случаях просто не запоминает рекламируемый товар.
Серия исследований убедительно показала практически нулевой уровень интереса покупателя к такому бренду. 

26 июня 2017, 02:19
В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В РФ за последний месяц подкорректировали свои ценники 25 автопроизводителей. Отдельные концерны уменьшили стоимость своих моделей. В частности, японский бренд Lexus снизил стоимость кроссовера NX 200 на 4,1 – 4,4%, информирует «Автостат».
Снизились цены и на другие кроссоверы Lexus. Модель 

19 июня 2017, 03:31
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