Самарская таможня сообщила об изъятии 150 тонн контрафактных товаров. Мобильная группа ведомства нашла в фурах 80 тысяч подделок известных брендов. Это парфюм, одежда, обувь, сумки, аксессуары для телефонов, на которые фальсификаторы нанесли товарные знаки известных марок: Nike, Gucci, Armani, Zara, Feerars, Dolce&Gabbana, Hermes, Givenchy, Samsung, IPhone. Всего сотрудники ведомства досмотрели у границы Казахстаном 262 большегруза. Операция была проведена совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, ГИБДД. Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 180 Уголовного кодекса РФ.
«Было выявлено порядка 150 тонн контрафактной продукции, которая ввозилась через пункты пропуска российско-казахстанской границы. Товарные партии в таком количестве направлялись в крупные торговые оптовые рынки, расположенные на территории городов Москва и Новосибирск», - сообщил заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Рустам Якубов.
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