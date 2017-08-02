12
02
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
     d8888   888    888   d888                   d8b  888b    888   .d8888b.  
    d8P888   888    888  d8888                   Y8P  8888b   888  d88P  Y88b 
   d8P 888   888    888    888                        88888b  888         888 
  d8P  888   8888888888    888    888  888  888  888  888Y88b 888       .d88P 
 d88   888   888    888    888    888  888  888  888  888 Y88b888   .od888P"  
 8888888888  888    888    888    888  888  888  888  888  Y88888  d88P"      
       888   888    888    888    Y88b 888 d88P  888  888   Y8888  888"       
       888   888    888  8888888   "Y8888888P"   888  888    Y888  888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

В Италии завершился чемпионат мира по баскетболу среди девушек в возрасте до 19 лет. По итогам турнира триумфальную победу одержала сборная России, в которой выступала воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук. В финале сборная России со счетом 86:82 обыграла команду США 
1 августа 2017, 07:06
Больше чем спорт: восемь самарцев стали призерами Сурдлимпийских игр

Больше чем спорт: восемь самарцев стали призерами Сурдлимпийских игр

Самарские спортсмены успешно выступили на Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне. Это состязания для людей с нарушениями слуха. По итогам соревнований представители 63-го региона завоевали восемь медалей: три золотых, три серебряных и две бронзовые.
 
Золото добыли Илья Гутенев (спринт на 

31 июля 2017, 03:43
В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

Спортсменки из Самарской области завоевали три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике. Всего участвовали представители из 70 регионов страны.

Толкательница ядра Анна Авдеева победила с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева стала первой в беге на 100 метров с барьерами 

31 июля 2017, 07:14
Самарские девушки показали европейцам свою силу

Самарские девушки показали европейцам свою силу

Спортсменки из Самарской области Наталья Комова и Анастасия Конкина завоевали бронзовые медали на Открытом турнире Европы по дзюдо. Соревнования прошли в столице Беларуси – Минске 22 и 23 июля. Всего участвовало более 400 представителей 47 государств.
Комова выступала в весе 

24 июля 2017, 11:54
Роскосмос выступил с инициативой о возрождении ДСО «Зенит»

Роскосмос выступил с инициативой о возрождении ДСО «Зенит»

Роскосмос выступил с инициативой о возрождении добровольного спортивного общества «Зенит», которое в советские годы объединяло коллективы физкультуры ряда отраслей машиностроительной промышленности, в том числе предприятий Куйбышевской области. Об этом в Самаре сообщил генеральный директор спортивного клуба «Роскосмос» Алексей Петров (на 

17 сентября 2013, 12:26
Волейболистки «ЦСКБ-Прогресс» заняли второе место на чемпионате Роскосмоса

Волейболистки «ЦСКБ-Прогресс» заняли второе место на чемпионате Роскосмоса

В спорткомплексе Самарского аэрокосмического университета - ведущего технического вуза, который входит в состав крупнейшей общественной организации страны Союз Машиностроителей России, завершился первый чемпионат предприятий Роскосмоса по волейболу среди женских команд.
В составах команд выступали инженеры, бухгалтеры, специалисты секретных производств и 

17 сентября 2013, 12:11
В Самаре пройдет турнир по волейболу среди женских команд предприятий Роскосмоса

В Самаре пройдет турнир по волейболу среди женских команд предприятий Роскосмоса

14-15 сентября в Самаре состоится турнир по волейболу среди женских команд предприятий Роскосмоса. Соревнования пройдут в рамках I Спартакиады Федерального космического агентства, организатором выступит самарский ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс».

В турнире примут участие девять команд предприятий ракетно-космической отрасли из разных городов России. Это 

13 сентября 2013, 02:46
Новокуйбышевские волейболисты отправились на первый этап Кубка России

Новокуйбышевские волейболисты отправились на первый этап Кубка России

Сегодня, 10 сентября,  волейболисты «НОВЫ» отправилась в Краснодар, где пройдет первый этап Кубка России. На выезде новокуйбышевцам предстоит сыграть с представителями трех клубов Суперлиги - краснодарским «Динамо», белгородским «Белогорье» и «Грозным» из столицы Чечни. Четвертый соперник - екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» знаком 

10 сентября 2013, 02:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна