Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
Воспитанница самарской СДЮСШОР №17 Полина Матвеева дебютировала в составе сборной России, сообщили в региональном министерсве спорта.
В финальной игре соперницами россиянок стала команда Италии. Уступив со счетом 0:3, девушки из нашей сборной завоевали серебряные медали.
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