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В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
В Великобритании ученые провели масштабное исследование с участием свыше 160 тысяч человек. В общей сложности эта 

26 января 2017, 04:10
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
Самарец скончался в очереди поликлиники

Самарец скончался в очереди поликлиники

ЧП произошло 20 января в поликлинике на улице Тополей. Там прямо в очереди к врачу скончался местный житель Леонид В. (данные изменены), передает портал Прогородсамара.
 
По предварительным данным, тело умершего занесли в кабинет. В поликлинику была вызвана полиция. В 

22 января 2017, 02:22
Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».

ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» 
7 января 2017, 03:52
Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
Затем злоумышленник сел в стоявшую поблизости «пятерку» и ухал 

23 декабря 2016, 11:27
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
В корпусе, пять лет назад приспособленном под специализированное отделение, отремонтировали крышу, смонтировали пандус и поручни 

21 декабря 2016, 03:06
В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В социальных сетях появилась информация о ДТП с участием автобуса. По словам очевидца, ДТП произошло на конечной остановке автобусов в 15-м микрорайоне. Столкнулись автобус с номером маршрута «23» и легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото. 
 
«На конечной автобусов в 15-том 

15 декабря 2016, 12:55
Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти

Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти

В Тольятти полицейские и добровольцы ищут пропавшего подростка.  7 декабря мальчик, которому на вид 13-14 лет, самостоятельно ушел из местной больницы, где он проходил лечение, и исчез. У ребенка есть особая примета – шрам от татуировки на левой кисти руки, 

8 декабря 2016, 03:43
Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в 
19 октября 2016, 09:47
У непристегнутого самарца нашли героин в ботинке

У непристегнутого самарца нашли героин в ботинке

В Куйбышевском районе Самары сотрудники ДПС задержали мужчину с наркотиками.

Как передает ГУ МВД по Самарской области, в транспортном потоке инспекторы заметили Daewoo, пассажир которого не был пристегнут. Полицейские решили остановить иномарку. Во время составления протокола сотрудники полиции обратили внимание на 

17 сентября 2016, 05:54
Пассажирский самолет Москва – Таджикистан экстренно сел в Самаре из-за дебошира

Пассажирский самолет Москва – Таджикистан экстренно сел в Самаре из-за дебошира

В ночь на 2 сентября в Самаре экстренно сел пассажирский самолет А320, следовавший из Москвы в Таджикистан, сообщает «Интерфакс».

Борт «Уральских авиалиний» направлялся в аэропорт Куляба. Во время полета один из пассажиров неожиданно стал агрессивен. Гражданин Таджикистана пытался 
2 сентября 2016, 03:58
В Волжском районе перевернулась фура, пострадал молодой пассажир

В Волжском районе перевернулась фура, пострадал молодой пассажир

В четверг, 1 сентября, в Волжском районе Самарской области перевернулась фура. ДТП произошло в 13 часов на 53 километре дороги Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном.

По данным полицейских, тягачом «Даф» управлял 26-летний мужчина. Фура ехала со 
2 сентября 2016, 01:17
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