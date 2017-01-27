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В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира
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26 января 2017, 05:13
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Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака
Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
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26 января 2017, 04:10
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В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина
Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.
По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По …
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23 января 2017, 10:47
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В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина
Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.
Сообщается, что женщина …
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23 января 2017, 05:27
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Самарец скончался в очереди поликлиники
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22 января 2017, 02:22
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Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти
Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».
ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» …
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7 января 2017, 03:52
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Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус
Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
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23 декабря 2016, 11:27
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В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн
Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
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21 декабря 2016, 03:06
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В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль
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15 декабря 2016, 12:55
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Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти
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8 декабря 2016, 03:43
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Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч
Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в …
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19 октября 2016, 09:47
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У непристегнутого самарца нашли героин в ботинке
В Куйбышевском районе Самары сотрудники ДПС задержали мужчину с наркотиками.
Как передает ГУ МВД по Самарской области, в транспортном потоке инспекторы заметили Daewoo, пассажир которого не был пристегнут. Полицейские решили остановить иномарку. Во время составления протокола сотрудники полиции обратили внимание на …
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17 сентября 2016, 05:54
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Пассажирский самолет Москва – Таджикистан экстренно сел в Самаре из-за дебошира
В ночь на 2 сентября в Самаре экстренно сел пассажирский самолет А320, следовавший из Москвы в Таджикистан, сообщает «Интерфакс».
Борт «Уральских авиалиний» направлялся в аэропорт Куляба. Во время полета один из пассажиров неожиданно стал агрессивен. Гражданин Таджикистана пытался …
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2 сентября 2016, 03:58
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В Волжском районе перевернулась фура, пострадал молодой пассажир
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2 сентября 2016, 01:17