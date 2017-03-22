Уже в конце января в селе Хилково Красноярского района может заработать крупнейший в регионе свинокомплекс Как стало известно "ТЕРРЕ", уже в конце этого месяца в селе Хилково Красноярского района губернии может заработать крупнейший в регионе свинокомплекс. Открытие было запланировано на конец 2016 года, но из-за проблем с финансированием откладывалось.

Комплекс рассчитан на 25 тысяч голов, …