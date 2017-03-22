В Самарской области разработают дорожную карту по развитию молочного животноводства. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией не более чем на 55%, сообщили участники рабочей группы, сформированной во вторник в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.
Производителям и переработчикам требуется упрощение процедуры получения льготных кредитов. Они сформулируют предложения по улучшению качества поголовья, а власти предусмотрят дополнительные меры поддержки. На это необходимы в том числе и бюджетные деньги.
Тем временем господдержка сельхозпроизводителей губернии накануне начала весенних полевых работ уже приближается к миллиарду рублей. В минсельхозе сообщают, что, по прогнозам аграриев, озимые, благодаря погодным условиям, дадут хороший урожай. По той же причине они не ждут после выхода в поля возвращения морозов и наступления засухи летом.
Роман Некрасов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
- На проведение весенне-полевых работ из бюджета запланировано выделить 783 миллиона рублей. В том числе за счет федерального бюджета 527 миллионов, за счет средств областного бюджета - 256 миллионов рублей.
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